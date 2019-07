Teatro, cabaret y circo en el Palacio de Congresos de Cáceres REDACCIÓN. Jueves, 18 julio 2019, 07:39

El Palacio de Congresos acogerá del 26 al 29 de septiembre 'The Hole Zero', un espectáculo que mezcla el teatro, el cabaret y el circo para convertirse en «un show muy vivo». La obra forma parte de la saga 'The Hole', que en sus anteriores producciones ha conseguido más de un millón y medio de espectadores, y se inspira en las fiestas disco del Studio 54.