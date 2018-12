Los taxistas esperan que la apertura del nuevo hospital de Cáceres impulse el sector Vicente Mendoza, presidente de la asociación que reunifica a todos los taxistas de Cáceres. :: a. méndez Los 75 empresarios con licencia en la ciudad, que dan empleo a casi 40 asalariados, ya están unificados en una única asociación profesional J. C. CÁCERES. Lunes, 17 diciembre 2018, 07:53

Vientos nuevos en el sector del taxi. Si bien este gremio profesional cuenta desde el pasado mes de mayo en la ciudad de Cáceres con una nueva ordenanza municipal que actualiza la vetusta normativa que databa del año 1991, la nueva realidad urbanística, especialmente con la inminente apertura del nuevo hospital, parece arrojar más y nuevas oportunidades para el negocio.

Todo ello en medio de un clima unificado, al estar ya los 75 empresarios con licencia bajo el paraguas de un mismo colectivo, la Asociación Provincial Radio Taxi Cáceres, una vez limadas las asperezas entre las tres organizaciones que cohabitaban en la capital hasta hace tan solo algunos meses. Los 75 taxistas con licencia dan empleo a otros 37 conductores asalariados, y es que en total son 112 los responsables de «cubrir con solvencia el servicio 365 días al año y 24 horas al día», explica Vicente Mendoza, presidente de la asociación y cabeza visible de los taxistas cacereños durante los últimos ocho años.

Según Mendoza, todavía es pronto para hablar de cambios significativos una vez la ordenanza ha entrado en vigor. «Aún no lo hemos notado mucho en los coches ni en nuestro día a día porque son cosas que se irán viendo con el paso el paso del tiempo, pero está bien que haya una ordenanza actualizada a la que nos podamos agarrar cuando exista algún tipo de problema», explica el presidente.

El Ayuntamiento convoca la prueba de obtención del permiso para los que quieran ser asalariados

Cabe recordar que el nuevo reglamento del taxi desgrana mediante 76 artículos y dos anexos los diferentes derechos y obligaciones de los profesionales del sector. Una ordenanza que viene motivada «por las notables variaciones en la ciudad y sus necesidades, con nuevos núcleos de población», se defiende en el texto. Entre otras muchas cuestiones, se contemplan directrices para una correcta indumentaria de los taxistas, así como los descansos, las excedencias o la implementación del pago con datáfono, sin olvidar disposiciones específicas para favorecer el acceso de personas con movilidad reducida a los vehículos o la regulación en materia de publicidad en la carrocería de estos coches destinados al servicio público.

Respecto al número de licencias, según explica la ordenanza, se establecerá teniendo en cuenta «la extensión y crecimiento de los núcleos de población, sus singularidades, emplazamiento y tipología, así como así como la repercusión del servicio en el conjunto del transporte público». Según afirma Mendoza, no está previsto que el Ayuntamiento de Cáceres vaya a sacar próximamente nuevas licencias, ya que el servicio está bien cubierto. «Está claro que hay días muy puntuales en los que la ciudad necesitaría mil coches cuando hay grandes masificaciones, por ejemplo en eventos que se realizan en el recinto ferial, pero la verdad es que podemos decir que el servicio del taxi en Cáceres está perfectamente cubierto durante todos los días del año, con unos medios informáticos y de comunicación que van mejorando», sostiene el presidente del colectivo.

No obstante, el hecho de que no vayan a concederse más licencias no significa que el taxi no sea una posibilidad laboral. Es por ello por lo que la actual ordenanza contempla cuatro convocatorias anuales para la obtención del Permiso Municipal de Conducción de Vehículos Auto-Taxi. La última de ellas es la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 10 de diciembre, donde se recogen las bases de la prueba selectiva para los aspirantes, que consistirá en un examen teórico.

El temario, dividido en cuatro bloques, está basado en el conocimiento de las normas establecidas en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi del Ayuntamiento de Cáceres, la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor, Seguridad Vial, el callejero de la ciudad -con especial atención a la ubicación de espacios de servicio público y lugares de interés- y el conocimiento de las normas que sean de aplicación respecto al Reglamento de la Ley de Promoción a la Accesibilidad Universal en el municipio.

Estos permisos permitirán crear una especie de bolsa de trabajo privada de la que podrán ir tirando los taxistas con licencia para contratar a nuevos conductores: «Con la obtención de estos permisos, pueden enviar los currículums para ser contratados si es necesario», asegura Vicente Mendoza.

La apertura del nuevo Hospital Universitario de Cáceres a lo largo de este próximo año 2019 generará, a juicio de Vicente Mendoza, todo un impulso para el sector del taxi en la ciudad: «Los servicios van a ser más atractivos porque las carreras serán más largas. Si ahora generalmente el precio está entre tres o cuatro euros desde el centro de la ciudad, pasará a estar entre siete u ocho euros con el nuevo hospital. Lo malo es que a los usuarios no les hará tanta gracia. Si un jubilado que tenga que bajar al centro sanitario tres o cuatro veces al mes ya estaba acostumbrado a pagar esa cantidad, seguramente comenzará a notar muy pronto en su bolsillo ese mayor desembolso», lamenta.