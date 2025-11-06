HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Cristina Jiménez, comercial de un negocio de alquiler de vehículos en la estación de autobuses vio como varios coches quedaban inservibles por el agua. CRISTINA NÚÑEZ

Talleres, aseguradoras y olor a barro marcan el día después de la tormenta en Cáceres

En la estación de autobuses una quincena de vehículos se vieron afectados, algunos de ellos sin posibilidad de recuperación

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:24

En la calle Túnez no había este jueves ni rastro del barro que anegaba ayer la zona, pero sí permanecía un leve olor a cieno que delataba el estropicio provocado por la lluvia torrencial del miércoles. En los negocios instalados en el edificio de la estación de autobuses todavía quedaba alguna señal del diluvio: un cubo con una fregona muy visible en el interior de uno de los negocios o el cartel de 'no sentarse' en los sofás del establecimiento AVIS de alquiler de vehículos, que todavía están húmedos porque el agua los tapó. Un empleado cuenta que aunque es muy frecuente que esta zona se anegue en cuanto llueve mucho, él nunca había visto nada parecido.

Cristina Jiménez trabaja en otro de los locales de la estación, otra empresa de alquiler de vehículos llamada Enterprise. Los coches fueron los grandes damnificados por la lluvia. «En cuestión de 15 minutos empezó a caer un montón de agua y empezamos a ver que empezaba a subir y corría barro por carretera, esto no es la primera vez que pasa», señala esta comercial.

De hecho, la empresa estaba ubicada en la primera oficina de la estación, pero allí era mucho peor. «Siempre se inundaba y se cambiaron de sitio». Ahora hay un escalón que hace más difícil que pueda colarse la lluvia en situaciones como la de este jueves. Uno de los clientes había aparcado el coche de alquiler y preguntó que qué hacía. «Le dijimos que esperara a que se fuera otra vez el agua y el coche están viendo si queda como siniestro o no, cuando se fue el agua abrimos la puerta y empezó a caer como una cascada», explica Cristina. «Es complicado recuperar estos coches, mucha gente que vino a recoger sus vehículos la policía les dijo que no los arrancara, que llamara directamente a la grúa por si había algún problema por dentro».

Entre talleres y llamadas a la aseguradora, además de su trabajo como peluquera, se pasó este jueves Eva Gil, cuyo coche, aparcado en la estación de autobuses, ya que su establecimiento está en Fratres, quedó ayer anegado. Primerofue trasladado a un taller y posteriormente a otro, con el que trabaja la compañía aseguradora. «El agua llegó por encima del volante», detallaba con el deseo de no perder su vehículo. Le sorprendió que la mayor parte de los coches no pudieran moverse, pero que el dueño de uno, de una fugoneta, lo arrancara con normalidad y emprendiera viaje a Sevilla. «Yo no me hubiera atrevido», señala.

