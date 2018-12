«Aquí veo mucho talento, pero nos faltan oportunidades» Eduardo Casero es el cantautor Prexton. :: jorge rey A medio camino entre Cáceres y Galicia, este joven músico acaba de sacar su primer disco y aborda una carrera ascendente Eduardo Casero 'Prexton' Cantautor CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 3 diciembre 2018, 08:23

Un campamento musical al que acudió siendo un adolescente le inoculó el amor por la música y, desde entonces, no ha dejado de tocar. Eduardo Casero (Cáceres, 1991) es Prexton, un joven guitarrista y cantautor empeñado en dejarse oír. Su declaración de intenciones habla de esparcir su música a los cuatro vientos porque, más allá de falsas modestias, compone y toca para expresar, para llegar. Tras su primer EP, el pasado mes de octubre publicó con el sello independiente gallego Moucho Records su disco 'How the universe works, con el que ha iniciado su gira nacional. Hasta el próximo mes de febrero, el día 23, no tocará en Cáceres, fecha que espera con ganas. Con un pie puesto en su ciudad y otro en Santiago de Compostela, tiene la riqueza de una mirada mestiza que no se ata a un solo territorio.

-¿De dónde procede su pasión musical?

-Con 12 o 13 años me fui con unos amigos a Hernán Pérez, a Gata, a un campamento musical. Entramos prácticamente sin saber tocar nada y en dos semanas preparamos un repertorio y tocamos en la plaza del pueblo. A partir de ese momento me empezó a picar el gusanillo y empecé a tocar. Estaba en un grupo que se llama Eskalabraos. Luego me fui a estudiar a Salamanca, donde estudié Psicología y empecé a hacer canciones, las grababa en casa, empecé a tocar en los micros abiertos. Me fui a vivir a Santiago de Compostela, grababa mis maquetas y las vendía en los conciertos. Fue allí, en Santiago, donde conocí a los responsables de Moucho Records, un sello muy pequeñito e independiente. Les conocí en 2015 y en 2016 grabé mi primer EP, '42' en Coruña.

«Me parece una bobada ponerse límites, me gustaría que mi música llegase a mucha gente»

-Ha evolucionado desde otros estilos hasta el pop. ¿Cómo es su último disco?

-'42' tenía un sonido más folk, más peso de guitarras acústicas y este disco tiene un poco más de todo, me apetecía hacer un disco que tocase más terrenos y cambiase el espectro musical.

-En su trayectoria ha logrado varios premios y ya ha accedido a ciertos escenarios, como el del Womad.

-Sí, en Salamanca gané la Batalla de Bandas de la Universidad de Salamanca y ya en Santiago el segundo premio en el Santiautor 2015 y finalista del Certamen Música Xove de 2015. De lo más guay que hicimos ha sido tocar en el Womad de Cáceres en 2017 y ese mismo año en el de Charlton Park de Reino Unido.

-¿Ha tenido que dar muchas explicaciones por quererse dedicarse al mundo de la canción? ¿No preferían sus padres que ejerciera de psicólogo?

-Mis padres me apoyan y les encanta la música. Son padres y se preocupan porque tenga una estabilidad en la vida, unas condiciones que la música es difícil que te ofrezca. La reticencia viene más por la preocupación por la seguridad, aunque me apoyan en todo, tengo suerte.

-Su trayectoria parece ascendente. ¿Hasta dónde le gustaría llegar?

-Me parece una bobada ponerse límites. A mí lo que me gustaría es hacer la música que yo quiero hacer y que esa música le llegue a mucha gente. Hay muchas bandas que tocan y le gustan a mucha gente y no pueden vivir de ello, es complicado. Pero yo estoy centrado en mi trabajo, en ir conociendo ciudades nuevas e ir haciendo nuevo público. Todo se consigue a base de trabajar, no hay atajos.

-Conoce la situación de Extremadura y de Galicia en cuánto a la música. ¿Ve muchas diferencias?

-No sé exactamente cuál es la raíz del problema, hay bandas súper buenas, pero la escena que tenemos aquí no tiene tanto donde agarrarse como en Galicia, donde hay muchos festivales de músicas muy diferentes. Este verano estuve yo en Son do Camiño, un festival que se hizo por el Xacobeo, donde fueron bandas muy importantes. Hay festivales como Port América, el Resurrection Fest y en cambio en Extremadura está el Contempopránea, Extremúsika que ha vuelto, pequeños festivales, pero no hay tantos escenarios, hay salas que han cerrado como la Mercantil en Badajoz. Es una pena porque yo veo mucho talento y da la sensación que no sale para afuera porque nos faltan oportunidades, altavoces.

-¿Qué artistas le han marcado musicalmente?

-De los clásicos siempre me han marcado los Beatles, Bob Dylan y Queen. Y de gente más actual escucho a John Mayer, Ben Howart, escucho a Muse, Blur, Oasis, un poco de todo. Intento escuchar cosas que no son exactamente lo que yo hago, me gusta ser curioso con cosas diferentes. Últimamente estoy escuchando mucho a Marc Miller, que es un rapero que murió hace poco y al que no conocía. Intento no cerrarme.