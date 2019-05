Suum cuique (a cada uno lo suyo)

Por fin se extinguió el fuego electoral, aunque ahora quedan los rescoldos. Y a la vista del poderío que alguno se atribuye, mucho me temo que se mantendrán encendidos bastantes días más. No hay que ser un experto analista para decir que, de forma generalizada, el PSOE ha ganado las elecciones. Aunque, imagino que les llamará la atención, la inesperada subida en la Asamblea -al parecer el Sr. Vara no se desgasta- y, sobre todo, el poco rédito alcanzado en el Ayuntamiento de Cáceres, después del -aquí sí- lógico desgaste del equipo de gobierno y sus más que bochornosos líos internos, y que auguraban a los socialistas un avance mayor. Pero igual el árbol, les impide ver el bosque.

Por otro lado, demasiado ha hecho o le han dejado hacer, el candidato popular a la Alcaldía. Y demasiado meritorio ha sido su resultado pues, lo que mal empieza, siempre es susceptible de empeorar. En cuanto a la Asamblea, no ha parecido muy ilusionante comprar el mismo álbum, con los mismos cromos de siempre. Pero imagino que, como suele suceder, los responsables (en plural) estarán exentos de responsabilidad y, por tanto, lo del empadronamiento en Portugal, un canto al viento. Podemos, salva los muebles en Cáceres, por la unión de sus confluencias y Vox parece desinflarse antes de hincharse.

Y, por último, Ciudadanos y su vitaminado líder, cuyos resultados parecen más un simple efecto placebo sin más recorrido, por el momento, que los de asalariarse en la Asamblea. A veces, la soberbia, no es buena consejera. Es cierto que son clave en el Ayuntamiento, pero cinco concejales (solo ha subido uno, aunque festejado como veinte) no son mayoría absoluta. Y, por tanto, en sus negociaciones con unos o con otros, deberán exigir con la humildad que dictan sus resultados, es decir, con la representación que les han otorgado los cacereños. Y eso, en sus aspiraciones, parece que se olvida. En fin, viendo como todos festejan sus resultados, me vienen a la mente las palabras del tío Pascual cuando dijo: «¡Coño, creía que habíamos ganado los de derecha y al final resulta que hemos ganado los de izquierda!». Buena feria.