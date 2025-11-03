HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Lava y Pedro Moreno, dirigentes de la nueva asociación con la estatua del 'indio' al fondo. JORGE REY

Surge una nueva asociación en Cáceres que rinde homenaje a la estatua del 'indio'

El colectivo cultural y cívico se llama Nezahualcóyotl y propone mejoras para la avenida de la Hispanidad

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

En Cáceres todo el mundo se refiere a la gran escultura que corona la glorieta situada en la intersección de la avenida de la Hispanidad ... con Ronda de la Pizarra y la calle Caupolicán como la estatua del 'indio' pero, en realidad, su nombre verdadero es Nezahualcóyotl, gobernador de la ciudad-estado de Texcoco, que murió en 1472 cuando tenía 70 años, también conocido como el rey poeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Surge una nueva asociación en Cáceres que rinde homenaje a la estatua del 'indio'

Surge una nueva asociación en Cáceres que rinde homenaje a la estatua del &#039;indio&#039;