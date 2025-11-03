Surge una nueva asociación en Cáceres que rinde homenaje a la estatua del 'indio'

En Cáceres todo el mundo se refiere a la gran escultura que corona la glorieta situada en la intersección de la avenida de la Hispanidad ... con Ronda de la Pizarra y la calle Caupolicán como la estatua del 'indio' pero, en realidad, su nombre verdadero es Nezahualcóyotl, gobernador de la ciudad-estado de Texcoco, que murió en 1472 cuando tenía 70 años, también conocido como el rey poeta.

Ahora una asociación, de nuevo cuño, rinde homenaje a esta estatua y plantea un paquete de medidas. El nombre oficial del nuevo colectivo es asociación cultural y cívica Nezahualcóyotl. Está presidida por Pedro Martín Moreno Rey, conocido en la ciudad por estar al frente además de la asociación de amigos de la Ribera del Marco. Su vicepresidente es Benjamín Lava, dirigente a su vez de la asociación de vecinos de San Francisco. Y la secretaría recae sobre Jorge Rodríguez Cebrián.

Por un lado, la asociación propone que la candidatura de Cáceres para convertirse en capital europea de la cultura en 2031 haga un guiño a Iberoamérica. Y, además, lanza una batería de propuestas para mejorar la avenida de la Hispanidad, considerada una de las vías más peligrosas de la ciudad por el número de atropellos mortales registrados en la misma.

«Promoveremos la creación del centro europeo de oportunidades iberoamericano 'Cáceres 2031 Capital Europea de la Cultura'», avanza Pedro Martín Moreno. Y, a continuación, detalla que el colectivo que preside propondrá que el proyecto se desarrolle haciendo un guiño a América Latina. «Queremos que la capitalidad sea un intercambio cultural donde Cáceres se convierta en el espejo de la cultura iberoamericana en Europa», avanza.

Por otro lado, el colectivo demanda al Consistorio que lleve a cabo «una importante reforma y remodelación» de la avenida de la Hispanidad «con la idea de poder pacificar el tráfico viario de esta avenida donde se han originado ya numerosos accidentes mortales de peatones».

Considera Moreno que «es necesario contemplar medidas que «pacifiquen» el tráfico viario de esta avenida como la construcción de glorietas, la colocación de badenes en los pasos de de peatones y la instalación de un radar», enumera. Por ello, la nueva asociación solicita una entrevista con el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, para hacerle llegar estas propuestas en persona.

Considera la nueva asociación que las medidas anunciadas por el Consistorio recientemente no son suficientes. A comienzos del mes de octubre el alcalde, Rafael Mateos, anunció la colocación de 24 nuevas farolas para prevenir atropellos. En concreto, la medida propuesta por el Consistorio consiste en instalarlas en los postes de las ya existentes pero a menor altura para mejorar la iluminación, tanto de las aceras como de la calzada, y contribuir así a aumentar la seguridad vial de los peatones.

De momento se instalarán en el tramo que va desde el puente sobre la avenida de Cervantes y el cruce con el Palacio de Justicia, pero la idea es colocarlas en toda la avenida, que une la rotonda de Renfe con el citado cruce de los juzgados. «No se puede cerrar la idea de remodelación de esta avenida con la simple poda de unos árboles o colocando farolas», valora el colectivo.

Hay que recordar que el último atropello mortal ocurrido en esta vía tuvo lugar el pasado mes de junio. Una joven de 29 años fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga.

Sobre la estatua

En 2022 se cumplieron 30 años de la escultura de Nezahualcóyotl en el barrio de Moctezuma de la capital cacereña. Está realizada en bronce. Tiene cinco metros de altura y 3.000 kilos de peso.

Tal y como publicó este diario con motivo de la efeméride, la presencia de esta estatua se debe principalmente al empeño puesto por Manuel Veiga, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres durante doce años.

Veiga quiso que viniera a Extremadura una réplica de la estatua del rey poeta que el escultor Humberto Peraza Ávila, colocó en Texcoco en 1981. Veiga consiguió que el estado mexicano pagara el traslado de la estatua, siendo la Diputación cacereña, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres las instituciones que pagaron los 60.000 euros que costó.

La escultura se inauguró el 6 de octubre de 1992 con los acordes de los himnos de México, España y Extremadura. Asistió el alcalde de Texcoco.