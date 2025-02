El Supremo confirma que no pueda haber industrias contaminantes en suelo protegido de Cáceres

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anuló la modificación del Plan General Municipal (PGM) de ... Cáceres por la que se autorizaban los usos industriales contaminantes en los suelos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Según informa Adenex, que ha dado a conocer la sentencia este martes, esa modificación fue impulsada por una empresa que ya funcionaba irregularmente en suelo protegido desde 2014. La asociación conservacionista presentó alegaciones contra la modificación del PGM realizada por el Ayuntamiento y posteriormente, tras su aprobación definitiva por la Junta de Extremadura en abril de 2019, presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En 2021 el TSJEx dictó sentencia dando la razón a Adenex y anulando la modificación del PGM. Contra esta sentencia presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa promotora. Adenex defendió ante el Alto Tribunal que la modificación respondía a un interés particular y no al interés general exigible y que claramente se vulneraba el principio de no regresión, que impide que un suelo pierda el grado de protección que ya se le ha otorgado a menos que concurran circunstancias excepcionales de interés general.

El Supremo ha ratificado la sentencia inicial del TSJEx con el argumento de que la modificación se realizó por el interés particular de una empresa y que el principio de no regresión es un principio ambiental de carácter general que obliga a los poderes públicos a no retroceder, a mejorar la calidad de vida en relación con el medio ambiente, y que la regresión puede venir tanto por la desclasificación de una zona protegida como por la alteración de sus usos.

Para el Tribunal Supremo, cualquier modificación del planeamiento urbanístico tiene que estar orientada hacia el desarrollo sostenible, y si reduce la protección ambiental «debe tener un plus de justificación claramente identificada y razonada, con suficiente entidad, y basada en un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, aunque tenga gran relevancia social».

Plantas solares

Adenex considera que esta sentencia es muy similar a la que el propio Tribunal Supremo dictó en marzo pasado ratificando otra resolución del TSJEx que anulaba la modificación del PGM de Cáceres para permitir grandes plantas solares en suelo protegido, también tras un recurso presentado por esta asociación. «Las semejanzas son tanto del recorrido del proceso judicial, de la reacción de las administraciones afectadas, Ayuntamiento y Junta de Extremadura, como de los argumentos en los que se basan ambas sentencias del Tribunal Supremo: no existe una justificación del interés general y se está incumpliendo el principio de no regresión», indica la asociación.

Adenex entiende además que esta nueva sentencia del Surpoemo puede afectar al proyecto de la mina y planta de tratamiento de litio de Valdeflores, ya que, por un lado, vuelve a prohibir los usos industriales contaminantes en el suelo protegido, y además reestablece el régimen de distancias que prohíbe actividades contaminantes, nocivas o peligrosas a menos de dos kilómetros del núcleo urbano.

Por otro lado Adenex espera que la sentencia «haga reflexionar a aquellos dirigentes políticos regionales o municipales que se han propuesto modificar las actividades compatibles en los espacios protegidos en tanto y en cuanto esa acción pueda suponer una vulneración de la legislación y de la jurisprudencia de los tribunales».

Recuerda que en este caso la normativa recurrida ha sido la normativa urbanística municipal y no la ambiental que pueda afectar a ZEPAs y Red Natura 2000, «aunque los principios jurídicos a aplicar pueden ser similares».

Recuerda también que en el término municipal de Cáceres hay «cientos de hectáreas de Suelo No Urbanizable Común en los que sí se pueden desarrollar los usos industriales contaminantes o peligrosos».