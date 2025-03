El Supremo confirma que un abogado estafó en Plasencia al cobrar 4.339 euros por un documento que costó 38

El Tribunal Supremo ha confirmado que un abogado de Madrid, que fue contratado para hacer un testamento en Plasencia, cometió una estafa.

El abogado ... llegó a cobrar a su cliente 4.339 euros por un documento que realizó un notario de Plasencia, cobrando solo 38 euros y 11 céntimos.

Juzgado en primera instancia en el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, el letrado fue condenado a dos años de prisión por haber cometido un delito continuado de estafa, y también se le impuso estar dos años inhabilitado para ejercer la profesión de abogado.

Recurrida la sentencia condenatoria en la Audiencia Provincial de Cáceres, este tribunal no modificó la condena, por lo que el caso llegó al Tribunal Supremo al señalar el condenado que no había actuado de mala fe, y que no había cometido delito alguno.

El Supremo ha decidido no admitir su recurso de casación, al considerar que está claro que hubo una estafa. «La calificación de los hechos como constitutivos de un delito de estafa -indica en la providencia-, es conforme a la doctrina de esta Sala. El perjudicado efectuó un desplazamiento patrimonial sobre la base de la confianza depositada en el acusado».

El abogado había asegurado a su cliente que le haría el testamento por 150 euros; pero, poco a poco, fue pidiendo dinero, al afirmar que era complicado y necesitaba provisión de fondos; es decir, que le fuera ingresando dinero en una cuenta. Primero pidió los 150 euros que dijo que le iba a cobrar, en abril de 2015; pero en mayo pidió otros 700 euros; en julio ya solicitó 2.785 euros; y en septiembre pidió dos veces dinero, que le fue ingresado: una vez 364 euros y otra 340. Así se llegó a un desembolso total de 4.339 euros, cuando finalmente el testamento fue elaborado en una notaria con apenas dos disposiciones. La minuta de la notaría fue de 38,11 euros. Apunta el Supremo que el perjudicado no tenía un especial patrimonio a la fecha de la elaboración del testamento. «El acusado -indica-, no realizó ningún estudio o informe detallado o que demostrara un arduo trabajo con ocasión del testamento».

En el juicio en el Juzgado de lo Penal llegó a testificar el notario, que dijo que el testamento no tenía complicación alguna. «Es un testamento tipo. El pan nuestro de cada día», aseguro.

El abogado que ha representado al cliente estafado, en los tres tribunales, ha sido Hugo de Patrocinio Polo.