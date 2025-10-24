El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de prisión de dos años y medio de cárcel a Andrés F.S., un auxiliar de enfermería, por ... intrusismo y violación de secretos en la residencia de mayores 'Buenos Aires' de Valencia de Alcántara. La Sala de lo Penal ha fallado a favor de la acusación particular, después de que el Tribunal Superior de Justicia le absolviera al recurrir sus letrados tras una primera sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Cáceres.

El letrado de la enfermera cuyos datos personales fueron consultados sin su permiso, Emilio Cortés, interpuso un recurso de casación que ha sido atendido por el alto tribunal, que considera probado que el condenado, auxiliar de enfermería y director gerente de la residencia, aprovechando su posición, accedió «sin ninguna autorización al ordenador personal y de trabajo de la enfermera» y violó gravemente su intimidad al consultar datos sensibles y de su vida privada. Para ello utilizó una contraseña que había obtenido de forma ilegítima.

Sin formación ni asesoramiento, administraba medicamentos como heparina o insulina

El condenado, representante sindical de Comisiones obreras estuvo indagando en los datos de esta mujer durante varios años los fines de semana. En concreto, llevó a cabo estas tareas ilícitas entre 2012 y 2018 cuando la denunciante libraba de su trabajo y su puntual sustitución correspondía a la enfermera y entonces novia o pareja del acusado. En este momento el condenado asumía directamente las funciones de enfermería, sin estar titulado.

Riesgos

Realizó tareas específicas de la enfermería «sin importarle el peligro o riesgo que ello implicaba para la salud del centro, especialmente vulnerable», detalla la sentencia. Abordó todo tipo de tareas para las que no estaba formado. Cargó pastilleros, hizo curas y administró medicamentos que requieren una prescripción médica.

Por ejemplo, administró insulina a usuarios sin medir antes los niveles de glucemia e ignorando la posibilidad de que las dosis del usuario en cuestión afectado se hubiese visto alterada o necesitase de algún ajuste, y también administró heparina. Y todo ello lo llevó a cabo «sin contar con el asesoramiento o control previo de la enfermería o profesional de la sanidad a la que realmente incumbían tales funciones específicas».

La decisión del Tribunal Supremo, al estimar el recurso, consolida una pena de prisión que lleva aparejado el ingreso en la cárcel para el ex responsable de la residencia, con lo que se zanja este episodio. Además se le impone una multa de dieciocho meses con cuota diaria de seis euros con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Al condenado, que ha agotado todas las instancias para recurrir, se le impone también la pena de inhabilitación absoluta de su profesión por un tiempo de seis años.