HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
El condenado en una imagen del juicio, que tuvo lugar en 2021. HOY

El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

El hombre tendrá que cumplir una condena de dos años y medio de cárcel por administrar medicamentos y tratar a enfermos y acceder al ordenador personal de una trabajadora

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:26

Comenta

El Tribunal Supremo ha impuesto una condena de prisión de dos años y medio de cárcel a Andrés F.S., un auxiliar de enfermería, por ... intrusismo y violación de secretos en la residencia de mayores 'Buenos Aires' de Valencia de Alcántara. La Sala de lo Penal ha fallado a favor de la acusación particular, después de que el Tribunal Superior de Justicia le absolviera al recurrir sus letrados tras una primera sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  5. 5

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  6. 6 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  7. 7

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  8. 8 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  9. 9 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  10. 10 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara