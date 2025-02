Los supermercados de Cáceres, en jaque por los pequeños hurtos

«¿Puedes abrir esa bolsa?», pide una cajera a una clienta que va a pagar. La escena se produce en la línea de cajas del ... supermercado Provecaex del centro de Cáceres, de la calle Antonio Silva. «Se roba mucho», explica a este diario la encargada de esta tienda, una cadena local con tres supermercados en la ciudad (Rodeo, Perú y centro) y un 'cash' (economato) en la avenida Juan Pablo II.

El aumento de los precios de productos básicos incrementa el denominado robo «hormiga», el menudeo de cosas pequeñas. En este supermercado sí perciben el incremento de esta práctica debido a la inflación, pero en realidad aseguran que lidian con él de forma permanente. «La vida está más cara y podría entender que se robara comida, pero al final se roba de todo, pinzas de depilar, que no son un elemento básico, Coca-Cola, de todo».

La fórmula que tienen en este supermercado es pedir la revisión de las bolsas y controlar a través de las cámaras posibles hurtos. Aquí llega la sorpresa, porque en muchas ocasiones son clientes habituales, personas que en principio no casan con la idea preconcebida que podemos tener de alguien que tiene necesidad de algo y no lo puede pagar.

En otro supermercado del centro también coinciden en esta idea. «A veces te fijas en un cliente en esta pesando aguacates en la zona de la frutería, pero luego, al antenderle en caja ves que no los lleva», señala el dueño de un supermercado urbano en Santa Joaquina de Vedruna. Son este tipo de tiendas más pequeñas las que están más expuestas a los robos, debido a que los sistemas de seguridad son menos exigentes que en las grandes cadenas y no suele haber vigilatnes.

Es lo que sucede en el súper Unide de la calle Moret, un negocio familiar que está en traspaso, ya que sus dueños están próximos a la jubilación. «Robarnos nos roban muchísimo, en esa parte de allí, donde tenemos las latas, nos roban tres de una, dos de otra, el pack entero», explica Felipe García. «Las cámaras de seguridad no sirven para nada, luego te da más rabia porque no puedes hacer nada, más allá de decirle a la persona que se le ha visto sustrayendo algo». Para este empresario es incalculable el dinero que puede irse por los robos. «Se llevan cualquier cosa, no es que se lancen a una en particular, aquí se han llevado desde petit suisse hasta botellas», señala García.

¿Sale gratis robar en una tienda? No, pero habitualmente en asunto, a no ser que sea El Código Penal español establece que el robo de bienes cuyo valor no exceda de 400 euros será castigado con una multa de tres a seis meses. Si el valor de los bienes robados supera los 400 euros, la multa será de seis a veinticuatro meses.

Una multa de «tres a seis meses» o de «seis a veinticuatro meses» se refiere a la duración del período durante el cual la multa será impuesta al infractor. En este caso, significa que la multa será pagada durante un período de entre tres y seis meses o de entre seis y veinticuatro meses, según la información pública que puede leerse en la web del bufete Gasco Abogados.

Experiencia

Larga experiencia con los robos tienen en el supermercado Maruchi de la Roche Sur-Yon, de la cadena Maxcoop, que durante años ha ostentado el título de ser el súper más barato de la ciudad en el listado que presenta anualmente la OCU. Se trata de una tienda de proximidad, con clientela fija durante años. Jesús Grillo es uno de sus gerentes. «Siempre son los mismos», indica mientras detalla que hay robos a dos velocidades, por un lado el menudeo casual y por otro «a mayor escala», una especie de modus operandi más orquestado. «El 80% de las personas suelen ser conocidos y siempre son los mismos», señala Grillo. «El 20% son personas que no conocemos, estudiantes en algunos casos». Rechaza la idea de que se robe por necesidad e indica que la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes conoce los itinerarios para obtener alimentación de forma lícita. En este caso son artículos que no están en la primera línea de las necesidades básicas, como «geles fijadores», explica. Cuenta que en muchas ocasiones su estrategia es apuntar lo robado en el tique siguiente.

Las superficies más grandes consideran que el problema de los robos «hormiga» no ha aumentado debido al aumento de los precios de la cesta básica, con el aceite como metáfora de lo inalcanzable. Así lo asegura Maribel Martín Romo, responsable de comunicación de Mercadona Extremadura y presidenta de la Asociación de Supermercados de Extremadura, que incluye a varias firmas más como Lider Aliment (Spar), Dia o Covirán.

El último gran suceso relacionado con robos en supermercados tuvo lugar en Cáceres a finales del año pasado cuando la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta autoría de nueve delitos de robo con fuerza en nueve establecimientos. Fue un robo de mayor magnitud, ya que accedieron cuando los establecimientos estaban vacíos y formaban parte de un grupo itinerante con gran movilidad geográfica que en dos días perpetraron todos los robos. En Cáceres se llevaron una caja fuerte, embutidos y botellas de licores.