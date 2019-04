Superávit no es cultura

No hace muchas fechas, el diario HOY publicaba en estas páginas, que el Ayuntamiento de Cáceres cerraba el ejercicio 2018 con un superávit de 12,2 millones de euros, y un remanente líquido en tesorería de 8,7 millones. Teniendo en cuenta que el presupuesto consistorial no pasó de los 70 millones, esas cifras no representan sino a un Ayuntamiento tacaño, que ha optado por ahorrar innecesariamente, dado el desorbitado margen, con la excusa de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En lugar de revertir la liquidez en sus vecinos y en sus barrios, que han visto incumplida la aplicación de un millón de euros de presupuestos participativos aprobados recientemente por el Consejo de Participación Ciudadana, con los presupuestos municipales prorrogados, los primeros hubieran podido aplicarse a través de la Junta Local de Gobierno, de sus Comisiones, del Pleno y en última instancia, de la Intervención Municipal.

Pero quiero centrarme aquí en el sector cultural, esa área tradicionalmente arrinconada y maltratada, cuando de semanas santas o corridas de toros no se trata, y que sólo tuvo un ejercicio institucional mínimamente decoroso con aquél fallido Cáceres 2016. Hoy hay superávit, pero los libreros cacereños, héroes de la cultura local de beneficios pírricos a decir del escaso margen que les permiten las grandes editoriales, lejos de recibir ningún agradecimiento municipal, deben desembolsar una cantidad desorbitada para colocar un pequeño stand en 'su' feria del libro. Hay superávit, pero los teatros independientes que agitan y enriquecen nuestra vida cultural han tenido que cerrar por la escasa colaboración institucional. Hay superávit, pero el gremio de músicos cacereños malvive. Sí, hay superávit, y lo vemos pasar como si de una procesión de Semana Santa o un dragón de San Jorge se tratara, como los vecinos de Guadalix de la Sierra vieron pasar a los americanos. Amigos de la cultura, no interesáis ni con superávit.