El sumiller de Atrio, embajador del vino en Estados Unidos

Fue hace exactamente un año –el 26 de noviembre de 2024– cuando José Luis Paniagua (Cáceres, 1973) fue distinguido por la guía Michelin con ... el 'Sommelier Award 2025', un reconocimiento que le convirtió en el mejor sumiller de España. «Soy una persona normal y sencilla trabajando en una casa única y excepcional. Puedo decir que soy profeta en mi tierra», dijo en referencia Atrio, el restaurante donde trabaja.

Con esta distinción como carta de presentación, el cacereño acaba de regresar de un frenético viaje a Estados Unidos donde ha ejercido como embajador de los vinos españoles ante 'influencers', distribuidores, clientes de alto nivel y trabajadores de algunos de los restaurantes más exclusivos con el propósito de abrir el mercado norteamericano a los caldos nacionales. Queda mucho trabajo por hacer, cuenta durante una charla en la cafetería del tres estrellas Michelin de la plaza de San Mateo a su vuelta.

Ampliar José Luis Paniagua, durante la formación impartida al equipo de sala del restaurante The Bazaar, que regenta el chef español José Andrés en el hotel Waldorf Astoria de Washington. CEDIDA

Paniagua estuvo hace poco más de una semana en Nueva York, Washington y Miami. Su visita ha estado promovida por la bodega Tresmano, enclavada en «la milla de oro» de la Ribera del Duero, según se precisa en su página web. Esta firma ha 'fichado' al sumiller jefe de Atrio para esta expedición. Paniagua agradece a sus jefes, José Polo y Toño Pérez (dueños del restaurante), haberle permitido embarcarse en esta aventura.

«Esta bodega vende en Estados Unidos y pensó que sería una buena idea contar con alguien un poquito representativo de España en el mundo del vino para que de alguna forma diera una visión actual de lo que ocurre aquí. Muchas veces damos por descontado que nuestro vino está en los mejores mercados y que somos los mejores y luego llegas allí y te das cuenta de que casi no hay vino español», señala.

«La gente que se dedica a vender vino o la gente de las bodegas se da cuenta de que hay mercados muy importantes con mucho potencial, porque es un potencial abrumador y, sin embargo, por no ir allí, por no contar lo que aquí ocurre, pues no nos compran el vino español», agrega José Luis. Para él el idioma no ha supuesto ningún problema porque domina el inglés. De hecho, vivió durante una década en Reino Unido, época en la que se adentró en el sector enológico y sirvió los mejores caldos desde el hotel Ritz de Londres.

Ampliar El sumiller en la conocida estación de Penn, en Manhattan, durante su viaje. CEDIDA

El viaje arrancó en Nueva York, con un guiño a las redes sociales. La influencer especializada Wanda Mann (más de 20.000 seguidores en Instagram) entrevistó al cacereño para su 'podcast' semanal. La siguiente parada fue en el hotel Faena, donde la delegación española (Paniagua estuvo acompañado por personal de la bodega) mantuvo una comida con grandes distribuidores. Y la jornada acabó en la planta 63 de un restaurante situado en pleno corazón de Manhattan, llamado Saga. «Es un dos estrellas Michelin que ahora mismo es el restaurante que está más de moda en Nueva York. Estuvimos dando formación a todo el equipo».

A Washington en tren

A la mañana siguiente el cacereño cogió un tren con destino a Washington con una apretada agenda por delante. Al llegar, visita a un restaurante regentado por venezolanos. Y, a continuación, parada en el establecimiento más emblemático que el chef español José Andrés tiene en Estados Unidos: The Bazaar (ubicado en el hotel Waldorf Astoria).

«Está en la avenida de Pennsylvania, que conecta la Casa Blanca con el Capitolio. Habían convocado a todo el equipo de sala de José Andrés para que les diéramos formación de vinos españoles. Y allí sí que lo necesitan porque José Andrés es el que tiene la mayor oferta de vinos españoles que yo he visto durante este viaje, pero de lejos. Nos tiene bien representados. Tiene vinos del Ribeiro, de Galicia, tiene vinos, por supuesto, de Rioja, Ribera del Duero, de Jerez... Da gusto ver la carta de vinos de José Andrés, porque ahí estamos bien representados, pero claro, porque él es español», mantiene Paniagua.

Tras la formación con el equipo de sala, se celebró una exclusiva cena en el mismo restaurante a la que asistieron los 30 mejores clientes de José Andrés. «Se bebieron vinos españoles y les estuvimos también hablando de lo que representa España en el mundo del vino y de por qué tiene sentido que José Andrés tenga tan buena carta de vinos españoles. Nunca íbamos diciendo que España fuera la panacea en el mundo del vino. Íbamos predicando que California hace muy buenos vinos, que Italia lo hace muy bien, que Francia lo hace muy bien, pero que quizás España, que es un país que también tiene la tradición, la historia y la elaboración, podría estar mejor representada en las cartas de vino de los establecimientos».

«Nuestro objetivo –añade– ha sido intentar poner en valor el vino español en diferentes sectores y con personas estratégicas para que de alguna forma luego esas personas, con lo que les hemos contado y con su influencia, puedan continuar el trabajo», detalla el sumiller de Atrio.

La última parada

Tras Washington, tocó pasar por el aeropuerto para coger un avión con destino a Miami. El cacereño visitó un restaurante regentado por dos hermanos colombianos situado en Cayo Vizcaíno y más tarde participó en una cena celebrada en un club privado al que asistieron distribuidores y sumilleres de Florida. «También estuvo uno de los mejores cirujanos plásticos de Florida, una eminencia. Este señor era un apasionado del vino y tenía una de las mejores colecciones privadas de vino. Me dijo que el año que viene iba a venir a Atrio a verme», cuenta el cacereño a modo de anécdota. El periplo concluyó con una visita a la mayor empresa de distribución de vino de Florida.

Ampliar José Luis Paniagua junto a la influencer Wanda Mann (más de 20.000 seguidores en Instagram), con la que grabó un podcast sobre vinos de España. CECIDA

Ya en España, Paniagua hace balance. «Mi gran conclusión es que nos creemos que todo está hecho, por lo menos en lo que se refiere al mundo del vino, y falta muchísimo por hacer. Tenemos que espabilar en el sentido de que el mundo del vino en un país como España, si queremos que esto sea viable, tiene que exportar», reflexiona.

«Producimos una barbaridad de vinos, porque producimos vinos en todos los sitios. La única forma de que el negocio tire para adelante, porque es un negocio que bien gestionado y bien trabajado nos puede dar mucho beneficio económico a este país, es posicionarse mejor. Hay que ir allí y explicarle a la gente lo que hacemos y dárselo a probar. Si no lo hacemos nosotros lo va a hacer o un italiano o un portugués o un francés o un alemán y al final la gente de allí compra lo que hay», zanja. Palabra de sumiller del año.