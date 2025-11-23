HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Luis Paniagua, sumiller jefe de Atrio en la bodega del restaurante tres estrellas Michelin, a su regreso del viaje a Estados Unidos. JORGE REY

El sumiller de Atrio, embajador del vino en Estados Unidos

Distinguido por Michelin como el mejor 'sommelier' de España, el cacereño José Luis Paniagua ha viajado a Nueva York, Washington y Miami para divulgar los caldos nacionales entre distribuidores, restaurantes y clientes VIP

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:00

Fue hace exactamente un año –el 26 de noviembre de 2024– cuando José Luis Paniagua (Cáceres, 1973) fue distinguido por la guía Michelin con ... el 'Sommelier Award 2025', un reconocimiento que le convirtió en el mejor sumiller de España. «Soy una persona normal y sencilla trabajando en una casa única y excepcional. Puedo decir que soy profeta en mi tierra», dijo en referencia Atrio, el restaurante donde trabaja.

