El suicida de Fernando Aramburu en Extremadura y María Brey, la tía roja de Rajoy

Estos días es fácil ver a Manuel Caridad por las calles de Cáceres, llevando el último libro de Fernando Aramburu, 'Los vencejos', que lee en ... los tiempos libres, sobre todo cuando nos espera en algún bar por la noche. Aramburu lo ha publicado a los cinco años de 'Patria'.

–¿De qué va la novela? –Le preguntó el fotógrafo Guinea el otro día en la Redacción, señalando el tomo de 700 páginas.

–De un divorciado hundido que anuncia su suicidio para cuando tenga 55 años, el 31 de julio de 2019...

–Pero, ¿qué haces? –le interrumpió el compañero Claudio Mateos– No cuentes nada que lo acabo de comprar.

–Bah, si lo dice en las primeras líneas. Por cierto, que va a tener razón el concejal de turismo, Jorge Villar: Cáceres está de moda. Resulta que unos meses antes de su muerte, el suicida quiere venir a Cáceres...

–¡Y dale! –siguió protestando Claudio.

Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey. Olga Brey con su hijo Mariano Rajoy Brey, en 1955. El libro creado tras 'Patria' S.E.

–Pero si no es importante –Claudio huyó a su despacho y Caridad continuó– Bueno, pues el protagonista quiere venir a Cáceres en Semana Santa, y resulta que no es capaz de encontrar alojamiento. Es imposible. Lo intenta en Trujillo, y tampoco. Tiene sitio en Arroyo de la Luz, pero no dejan entrar a su perra; y al final se aloja en el hostal Las Abadías, en Mérida, del que alaba la limpieza y el servicio. Cena en un bar de la Plaza de España, y al día siguiente consigue por fin venir a Cáceres, en un Jueves Santo lluvioso, en donde comiendo un plato de carillas con verdura y una ración de chanfaina, reflexiona sobre la idea de que Jesucristo era un suicida, porque sabía el día de su muerte al ser Dios... y no lo evitó.

–¡No cuentes más que te oigo! Por favor –suplicó Claudio sacando la cabeza de la pecera.

–¡Vale, vale! Ya cambio de tema. Oye, Sergio –me dijo el compañero que estaba más locuaz de lo normal–. Escribías el otro día sobre el primer periódico cacereño, que se llamaba Asociación de Cáceres. ¿Tú sabes cómo existiendo solamente un ejemplar de cada número, al estar escrito a mano, pudo llegar hasta nuestros días?

–No tengo ni idea.

–Pues gracias a la tía roja de Mariano Rajoy Brey, el que fue presidente de España entre 2011 y 2018 con el PP.

–¿Cómo que la tía roja?

–Se llamaba María Brey, y era prima de la madre de Rajoy. María Brey fue la mujer del sabio bibliófilo Antonio Rodríguez-Moñino, nacido en Calzadilla de los Barros. Rodríguez-Moñino se murió en 1970, con 60 años, y ella se quedó al frente de la biblioteca del matrimonio, que era un tesoro, con 17.000 ejemplares, muchos de ellos muy antiguos y muy raros. Aquí estaban los 31 números del primer periódico de Cáceres, que María Brey dejó a la Unión de Bibliófilos Extremeños para que los reprodujera en facsímil. Tienes que investigar sobre esta mujer que valía tanto como su marido.

Estuve buscando información sobre María Brey, encontrando el libro de Inmaculada de la Fuente 'Las republicanas 'burguesas'', que habla de ella. Vi que María Brey Mariño nació en Puebla de Trives (Orense) en 1910. Después de estudiar Filosofía y Letras, con 21 años ingresó, por oposición, en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Fue destinada a la Biblioteca de la presidencia del Consejo de Ministros, en donde fue amiga de Manuel Azaña.

Cuando empezó la Guerra Civil formó parte del equipo encargado de salvar los tesoros bibliográficos. El responsable del equipo era Rodríguez-Moñino. Se fueron a Valencia cuando se trasladó el Gobierno de la República, y allí María trató con Antonio Machado y colaboró con María Moliner.

Ampliar María Brey en Calzadilla de los Barros en 1971. ALBERTO

María y Antonio se casaron a primeros de 1939, por la iglesia y luego por lo civil. Terminada la Guerra el matrimonio fue depurado por rojo. Ella fue desterrada a Huelva con el 50% de su sueldo; a su marido le quitaron la cátedra que tenía de Lengua y Literatura Española. Antonio fue con su mujer a Huelva, donde dio clases como interino. Luego volvieron a Madrid en donde trabajaron en la Fundación Lázaro Galdiano, él como conservador y ella como archivera. No tuvieron hijos y los dos se dedicaron plenamente a los libros, impulsando la creación de revistas y editoriales. A su alrededor giraba la cultura, en tertulias que organizaron en el Café Gijón, en el Café Lyón y en su casa. Antonio fue propuesto varias veces para ser miembro de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, pero se lo impidieron. Cansados de la situación la pareja se exilió a Nueva York, trabajando ella en Spanic Society of America y él en la Universidad de Berkeley. Antonio fue nombrado miembro de la RAE en 1966 y volvieron a España.

Muerto su compañero en 1970, María Brey siguió trabajando: Mantuvo una tertulia en su casa-biblioteca, tradujo autores franceses, escribió poesías jocosas, cuentos en los que los protagonistas eran gatos (tenía una gata siamesa llamada Li-Ma), y escribió la elogiada versión en castellano moderno del Libro del Buen Amor.

Ampliar Detalle de un libro sobre María Brey. s. guinea

A lo largo de su vida mantuvo su relación con Extremadura. Miembro fundador de la Unión de Bibliófilos Extremeños, antes de su muerte, en 1995, legó a Extremadura los 829 volúmenes que su marido había dejado en depósito en la Biblioteca Pública de Cáceres en la década de los 50. Algunos ejemplares eran de los siglos XVI, XVII y XVIII. Fueron valorados en cien millones de pesetas, unos 600.000 euros. Por este gesto, en 1995, la biblioteca de Cáceres pasó a llamarse Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey.

Le conté lo anterior a Manuel Caridad, pero solo parecía tener ganas de hablar del libro 'Los vencejos'. «No me extraña que el protagonista se quiera morir, porque la sociedad nos considera una piltrafa pasados los 55 años, ya no somos nada, no se valoran los años. ¿Qué opináis vosotros del suicidio?» preguntó. «Para mí –dije– es una cobardía. Siempre hay que luchar». El fotógrafo Guinea no dijo nada porque en una época, al poco de divorciarse, pensó en quitarse de en medio. Ahora se alegra de no haberlo hecho.

La verdad es que Aramburu ha vuelto a acertar a la hora de novelar un problema.

El año pasado, en Extremadura, se suicidaron 90 personas, de las que 76 eran hombres (el 84%). Los suicidios crecen, cuando se pueden evitar.