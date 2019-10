«Para mí era un sueño ser el pregonero de la Virgen» Franquete, al inicio de la calle Caleros, que protagonizará el novenario de 2020. :: jorge rey El humorista Franquete abrirá el 16 de abril los actos de la patrona, que adelantará un día su bajada para no coincidir con el desfile del dragón MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Jueves, 10 octubre 2019, 09:22

José Luis Franco Valle, Franquete, no podía ocultar ayer su felicidad. ¿El motivo? Será el pregonero de la Virgen de la Montaña el año que viene. Así lo acaba de decidir la junta de gobierno de la hermandad de la patrona, que dedicará casi de forma íntegra el novenario de 2020 a la calle Caleros al cumplirse 50 años del nombramiento de esta castiza vía como hermana de honor de la cofradía.

La designación del humorista como pregonero está justificada por su vinculación con esta calle. «Por ser vecino y un gran referente de la calle Caleros», argumenta la hermandad. Una placa recuerda la casa donde nació José Luis Franco.

«Para mí era un sueño ser el pregonero de la Virgen», admite el humorista. «Soy muy devoto de la patrona y siempre que puedo subo a verla. Me hace una ilusión tremenda», confiesa. El pregón será el 16 de abril en el Gran Teatro. Y la procesión de bajada se celebrará el 21 de abril. De forma excepcional será un martes y no un miércoles, como es habitual. La cofradía ha decidido cambiar el día para no coincidir con el desfile del dragón de San Jorge.

Franquete tenía la esperanza de que, antes o después, su teléfono sonaría para trasladarle su elección como pregonero. «Algún año me llamarán», se decía. Conoce el acto a la perfección porque ha presentado a dos pregoneros: José María Saponi y Florencio Bañeza. «Voy a procurar que todo huela a la calle Caleros», avanza sobre su intervención mientras recuerda que el primer dinero que ganó en la radio lo destinó a regalar un manto a la patrona. La Virgen lo lució el día de su boda.