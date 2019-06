Subasteros políticos

Creen en Ciudadanos, por lo leído hasta ahora, que hicieron muy bien absteniéndose en la votación de investidura del actual Alcalde de la ciudad de Cáceres. Igual piensan que, con esta actitud, los cacereños olvidarán el esperpéntico y bochornoso espectáculo de mercadeo político que, sin lugar a dudas y dicho por todos, nos han ofrecido. Quizás sea esa la nueva política y no nos habíamos enterado. O, quizás, sus representantes no nos la habían explicado, lo cual es mucho peor. Abrir la negociación con unos o con otros, que lo mismo les da, enseñando el caramelito de medidas programáticas asumibles para, posteriormente, convertirlas, cuasi exclusivamente, en exigencias de cuotas de poder, me parece, cuanto menos, una falta de respeto al reparto proporcional que, los cacereños con su voto, han decidido otorgar a cada uno.

Es cierto que las veinticinco medidas programáticas que negociaban, podrían ser perfectamente asumibles por cualquiera de los dos partidos. Es lo que tiene, tal vez, su falta de definición política. Pero una cosa es ser la llave de la puerta y otra bien distinta ser la puerta. Y cinco concejales (tan solo uno más que en la anterior legislatura), sobre un total de veinticinco, no creo que de derecho a muchas imposiciones, ni mucho menos, si estas son de poder: concejalías, liberaciones o, incluso, la propia Alcaldía.

Al margen de algunos afiliados, entiendo que alguna explicación merecen sus electores. Los cuales siguen sin entender por qué el partido de Cáceres se jugaba en Madrid, o por qué el interés particular de los sillones de algunos, ha primado sobre el interés general de un programa que habían votado. Al final, y como siempre pasa en política, los que dicen que vienen a regenerar, necesitan también de una buena regeneración.

¡Uff! No quiero pensar qué hubiera pasado en la Asamblea de Extremadura, con el hambre que dan las 'vitaminas'. En fin, ellos solitos. O como diría Sabina: «Ellos que juraban comerse la vida, fue la vida y se los merendó». Feliz verano.