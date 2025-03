El sorprendente cacereño de la pajarita y el sombrero de paja

Es injusto un hecho que sucede siempre. Tienes una pareja en la que los dos son amigos tuyos; pero si se separan, las circunstancias te ... obligan a elegir a uno, porque los dos ya no pueden estar juntos. Eso es lo que me está pasando con el fotógrafo Salvador Guinea y su exnovia Ana. Ella me cae bien y él también porque es el joven que siempre lleva uno dentro, un joven que hace tonterías como el ir por ahí buscando tesoros.

Como no quiero perder a Ana, quedé con ella en uno de los lugares de Cáceres que más le gustan: en el Museo Casa Pedrilla. Paseando con ella por la hermosa casa llena de cuadros y esculturas, me fijé en un dibujo que había en una vitrina, que ya me había llamado la atención otras veces: era la cara de un hombre sonriente, con pajarita y un sombrero de paja. Me acerqué a la cartulina que acompaña al dibujo, que ponía: «Antonio Solís Ávila. Autorretrato con sombrero de paja. Lápiz s/ papel».

–Oye, Ana. –pregunté a la buena amiga– ¿Quién era este hombre del sombrero de paja?

–Uno de los mejores dibujantes de Extremadura y de España. Bueno, ya sabes que el don de la pintura y el dibujo se hereda, y él era el tío de nuestro gran pintor Massa Solís.

–¿Nació en Miajadas, como Massa?

–No. En Madroñera. Su padre era guardia civil, sargento, y sus cuatro hijos nacieron cada uno en un pueblo distinto: El mayor en Navalmoral; Josefa, la madre de Massa, en Zarza de Montánchez, y otra hermana en un pueblo de Toledo. Antonio Solís nació en el pueblo de su padre, y siempre tuvo mucha relación con Madroñera, al igual que con Garciaz, el pueblo de su madre.

–¿Y cuándo nació?

–Pues mira, en este cartelón que hay en el Museo –me dijo enseñando uno del pintor que hay en una pared con una pequeña biografía–, se dice que nació en 1899 y murió en 1968; pero he visto en un periódico del 22 de diciembre de 1967 que se murió esa madrugada a la edad de 72 años. En varios sitios, como en una biografía que hizo María Isabel Costa, que te recomiendo, se asegura que nació en 1894. Mira, ven, vamos a ver varios cuadros que hay de él en el Museo.

Ana me estuvo explicando, antes de ver los cuadros, que Solís Ávila es uno de sus personajes preferidos, dentro de los grandes artistas cacereños ahora olvidados. Con 15 años intentó seguir los pasos de su padre y se fue a Madrid, al colegio de guardias de Valdemoro; pero no hacía más que dibujar, y dejó su preparación castrense para ser aprendiz del famoso fotógrafo Kaulak, al que retocó clichés durante ocho años. En 1917, con 23 años, publicaba dibujos en revistas como La Esfera o Mundo Gráfico, e ilustraba novelas. En 1921 se hizo famoso por hacer un dibujo espontáneo de cuando un anarquista asesinó al jefe de Gobierno Eduardo Dato. «Mira que he estado buscando ese dibujo en internet, pero no lo he encontrado», me contó Ana.

En 1922 se casó con la madrileña Carmen Martínez Gómez, con la que tuvo tres hijos. En ese año también dirigió la revista Alma Ibérica, que no duró mucho tiempo, como la revista Mundial, que también dirigió. En 1924 es cuando comenzó a trabajar para ABC, en donde estuvo unos 40 años dibujando los retratos que salían a columna.

–Durante la Guerra Civil lo pasó mal. Estuvo todo el tiempo en Madrid y su mujer se murió en 1939. La quería mucho, como se tiene que querer a una buena mujer; buena como yo, que no tengo quien me quiera bien –me dijo Ana con una sonrisa triste –. Bueno. Una cosa curiosa es que él no comenzó a trabajar con acuarela y óleo hasta 1940, y lo hace tan bien que enseguida le llovieron encargos para retratar a la burguesía de la época, a ministros franquistas y al propio Franco.

–Igual su vida en Madrid fue algo triste, sin sentir el cariño de su mujer y cuidando a los hijos en la época del hambre.

–Él vivía esperando los meses de septiembre, cuando cogía vacaciones y volvía a su Extremadura. Tenía casa en Garciaz. Mira este cuadro –me señaló uno de un corralón–. Es de la casa en la que pasaba las vacaciones con sus hijos. También visitaba todos los años Madroñera, Trujillo, Guadalupe y Cáceres. Bueno, aunque ya nadie lo recuerde, y es una pena, fue nombrado hijo ilustre de la ciudad de Cáceres. También lleva su nombre una calle de Garcíaz y otra en Madroñera. Cuando venía a Extremadura pintaba mucho y retrataba a la gente del pueblo. Hay un dibujo que publicó en ABC que me gusta mucho. Lo tituló 'Tipo cacereño' y es el retrato de Lucas Caña, de Garciaz.

Después de haber pasado una buena mañana con Ana, antes de despedirme le dije: «No me preguntas por el bueno de Guinea y la verdad es que está hecho polvo. Se ve que siente mucho que le hayas dejado. Yo creo que está arrepentido de las tonterías que hace. El otro día estaba ensimismado en la Redacción escribiendo en un papel. Cuando se fue a hacer una fotografía que le encargaron, vi lo que estaba escribiendo y le hice esta fotocopia –le di el papel–. Es una poesía. Cuando la termines, acuérdate de leer la primera palabra de cada renglón de arriba abajo. Recuerdalo, de arriba abajo».

Me despedí y le dejé en un banco de los jardines del Museo Pedrilla leyendo la poesía.

«Ganará el amor

una vez más.

insiste y lo entenderás:

no habrá ya

en la vida

amor como el mío.

Tú serás capaz

entonces de perdonarme.

Quien quiso

una vez, se puede perder.

Inútil es intentar

esconder lo que se siente.

Recuerda mis abrazos.

Entiende que te quiero.»

Sí. Has acertado. La poesía es mía y bastante mala. Lo sé; pero igual sirve para no perder a uno de mis dos amigos.