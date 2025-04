Sonajeros extremeños para evitar la muerte y joyas de Cáceres en El Sorolla

La Feria en Cáceres se inaugura el próximo 24 de mayo, pero este sábado ya estábamos en la Preferia, viendo como los amigos de La ... Bola de Cristal preparaban la caseta para abrirla el martes. Después, mirando al Sol esconderse ante las siluetas de barcos vikingos, pulpos enloquecidos, la noria y trenes de brujas; saboreando la vida con una bebida en la mano, Ana nos dijo:

–He encontrado cosas bastante curiosas escudriñando en los fondos del Museo Sorolla...

–¿Más Sorolla? –dije en son de reproche–. Ya es mucho Sorolla ¿no? Te estás poniendo igual de pesada con las cosas que tu novio.

–Espera. Es que es muy interesante. Resulta que en el Museo hay casi trescientas esculturas. Las hay de Rodin y de Mariano Benlliure; pero también hay una hermosa talla de madera gótica del siglo XIV, policromada, de 85 centímetros de alto, que según indica el Museo puede estar relacionada con un grupo de esculturas de la Catedral de Plasencia, también del siglo XIV.

–Vaya, pues igual podían haberla traído a la exposición de Las Edades del Hombre de Plasencia –dijo Caridad.

Ver fotos Imagen. Talla de madera del siglo XIV relacionada con la Catedral de Plasencia

–Eso no es todo –continuó Ana–. El Museo Sorolla tiene más de 250 joyas, y hay varias que son de Extremadura, del siglo XIX. Hay unos pendientes muy bonitos de Cáceres de plata sobredorada y esmaltes. He encontrado un collar de Trujillo que es una pasada, aunque es de latón, y un collar extremeño de plata dorada de los llamados de 'tembladera'. También hay un botón de plata del siglo XIX, hecho en Cáceres, que servía para sujetar una capa de hombre. Son joyas muy curiosas, pero hay una que me ha sorprendido porque no sabía nada de que existiera.

–¿Cuál? –Le preguntó el fotógrafo Guinea, su novio.

–Esta –dijo enseñando en su teléfono móvil varias fotos de una cadena de la que colgaba una sirena coronada que se mira en un espejo, con varios cascabeles–. Es del siglo XVII, de plata, y en el Museo afirman que se usaba en Extremadura para proteger a los niños de las brujas y de la muerte.

–Es bastante curiosa. –Sentenció Caridad.

–He estado investigando y resulta que estos amuletos eran muy normales. A los niños, casi recién nacidos, se les ponía cintas en la cintura de las que colgaban sirenas, silbatos, ramas de coral, cruces, puños cerrados (higas) de azabache, campanas, dientes de jabalí, bolsas con hierbas, escritos de santos... Hay cuadros de infantes, de hijos de reyes, que están recubiertos de estos cachivaches de superchería. Hay un cuadro de la infanta Ana Mauricia de Austria, hija de Felipe III, a quien Pantoja de la Cruz pintó en 1602 llena de objetos protectores. La verdad es que llegó a ser reina de Francia y se murió a los 65 años. Andrés López Polanco pintó en 1610 a sus hermanos los infantes Don Carlos y Don Fernando, que se murieron a los 25 y 32 años. También tenía exvotos el infante Felipe Próspero de Austria, hijo de Felipe IV, al que retrató Velázquez. Nació en 1657 y los amuletos no le libraron de morir a los cuatro años.

Ampliar Cuadro anónimo del siglo XVII con un niño con exvotos, uno un sonajero-sirena. S. E.

–Lo que se demuestra con todo esto –señaló Caridad–, era el miedo a que los niños murieran, porque de aquella, de los niños que nacían solo el 75% superaban el primer año de edad, y sólo el 60% llegaban a los diez años de vida.

–Precisamente en el Museo Sorolla –añadió Ana–, hay hasta el 19 de junio una exposición de la infancia en la pintura de Sorolla, en donde se muestra un retrato realizado por él, que se descubrió en el año 2019, de una niña muerta.

Ampliar Interiior del Museo Sorolla en Madrid. S.E.

En la Feria de Cáceres hay dos turnos. El primero es el de los que van a las cañas, comen, siguen tomando algo y al atardecer se van. Los del segundo turno van al Ferial de noche y siguen hasta el amanecer. Nosotros, quizá por la edad, somos del primer turno, y sería sobre las diez cuando nos fuimos. Camino de un taxi, primero iba paseando Caridad con Ana y a unos cuantos metros Guinea y el que esto escribe. El fotógrafo se paró en seco cuando vio que Caridad estaba con un vendedor de la ONCE.

–¡Para! –me ordenó Guinea. Esperamos y cuando el vendedor llegó a nuestra altura le preguntó– ¿Qué número te ha comprado el hombre con el que acabas de estar?

–Me ha cogido uno de este, que termina en 5.

–Te ha cogido uno, ¿no? Pues a mí me vas a dar cinco.

–¡Hala! ¡Cuánta avaricia hay en este cochino mundo! –dije.

–¿Qué pasa? ¿Es que tú no vas a coger? –Me preguntó Guinea.

–Bueno... no sé... –Empecé a dudar, mirando a todos los lados, hasta que me pareció ver a Sanjosé entre las siluetas de las personas que pasaban por la penumbra de las casetas–. No, gracias –le dije al vendedor–. Mejor no. No vaya a ser...

–Eres un cobarde –me recriminó Guinea mientras daba un beso a los cupones antes de guardarlos en la cartera.

–Es que se va a enterar Sanjosé– dije temeroso–. ¡Qué los muertos no son tontos...!