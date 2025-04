Solo uno de cada cuatro centros de Secundaria de Cáceres cubren todas las plazas de primero de ESO

Más alumnos en los institutos que en los concertados, aunque por poca diferencia

La mayor parte de los alumnos de Cáceres que van a empezar a estudiar Secundaria lo hacen en centros públicos, aunque por escasa diferencia. En concreto son 604 los niños de 12 años o que los cumplen en este 2022 que se han matriculado en un centro público. En los concertados han sido 561. Todos los centros escolares de Secundaria de la ciudad cuentan con enseñanza sostenida por fondos públicos, ya que no hay centros privados, todos son públicos o concertados.

La llegada al Bachillerato plantea una disyuntiva para los alumnos de los centros concertados. No todos ellos disponen de este nivel que, igual que la primera etapa de Infantil (de 0 a 3 años) no está financiada con fondos públicos. En este caso han de cambiarse a otro centro. El Paideuterion o el Giner de los Ríos son dos ejemplos de centros que no cuentan con Bachillerato. En el caso de que sí lo tengan, como las Josefinas o las Carmelitas, se trata de un periodo de pago de dos cursos que han de afrontar las familias.