Solo uno de cada cuatro aspirantes a bombero en Cáceres pasan las dos primeras pruebas

La Diputación de Cáceres continúa con el proceso para cubrir 73 puestos de bombero que se seleccionan mediante concurso-oposición libre y que arrancaron ... el pasado mes de julio con las primeras pruebas.

Del total de inscritos, 1.163, quedan 249, que tienen que enfrentarse a tres pruebas, después de la primera teórica y la práctica. Es decir, queda aproximadamente un 22% de los que iniciaron este proceso, que paliará la actual tasa de interinidad en la plantilla de los profesionales de los siete parques que hay en la provincia: Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Valencia de Alcántara, Trujillo y Jarandilla de la Vera. Está pendiente de abrir el parque de Guadalupe. Se trata de la oferta más voluminosa de la historia para estos perfiles profesionales.

La primera prueba tuvo lugar el 24 de julio en el campus de Cáceres en concreto en la Escuela de Derecho y en la Politécnica. Para presentarse a este examen los aspirantes tienen que tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa. El 24 de julio la mayoría de los que se presentaron al examen eran jóvenes entre 20 y 30 años, aunque hay al menos un aspirante que tiene 52. 55 mujeres fueron admitidas para optar a una de las plazas que oferta la Diputación. De lograrlo sería la primera mujer bombera en este cuerpo. Los aspirantes están más cerca de lograr una plaza, el 30% de los que quedan en el proceso lo lograrán.

El segundo ejercicio fue de carácter físico y constó de cinco pruebas de aptitud, eliminatorias entre sí, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. En el desarrollo de las pruebas, anunciaba la oposición se podía realizar el correspondiente control antidoping a los aspirantes si así lo decide el tribunal. Tal y como informa la Diputación de Cáceres aún no hay una fecha para la terminación del proceso. Ahora afrontan la resolución de las reclamaciones que se han hecho sobre la parte práctica.

Pruebas físicas

Las cinco pruebas físicas en las oposiciones para bombero del Sepei fueron la trepa de cuerda lisa, el 'press' de banca, el circuito de habilidades físicas, la carrera de resistencia y la natación. En la primera prueba, el aspirante debe trepar una cuerda lisa de 5,5 metros sin apoyo de piernas, partiendo desde la posición de pie. El tiempo máximo permitido es de 10 segundos para hombres y 13 segundos para mujeres. El 'press' de banca, consiste en realizar un mínimo de 25 repeticiones en 30 segundos con una barra de 45 kg para hombres y 35 kg para mujeres.

La tercera prueba es un circuito de habilidades físicas que debe completarse dentro de un tiempo límite de 3 minutos y 15 segundos para hombres y 3 minutos y 35 segundos para mujeres. La cuarta es una carrera de resistencia que consiste en recorrer 1.500 metros lisos en pista. El aspirante debe completar la distancia en un tiempo máximo de 5 minutos y 30 segundos para hombres o 6 minutos para mujeres, tal y como explican las bases de esta oposición.

Por último, en la prueba de natación, los aspirantes tuvieron que nadar 100 metros en estilo libre en piscina de 25 o 50 metros. El tiempo máximo permitido es de un minuto y 40 segundos para hombres, y un minuto y 50 segundos para mujeres.

Lo que queda

Lo que queda a partir de este momento son tres pruebas. El tercer ejercicio consiste un test de conocimiento de la provincia de Cáceres cuyas preguntas podrán versar sobre la geografía y toponimia de la provincia; situación de las principales ciudades y pueblos; itinerarios para llegar hasta ellos desde los parques del Sepei; red de carreteras de la provincia; infraestructura ferroviaria o fiestas de interés turístico, entre otras.

Un cuarto ejercicio práctico consistirá en resolver dos supuestos de los tres que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, elegidos por sorteo, relacionadas con las funciones a desempeñar en el Sepei. Y habrá una quinta prueba sobre la conducción de un vehículo pesado en un circuito cerrado, realizando operaciones de conducción relacionadas con las laborales habituales de los conductores bomberos.

Además de cubrir las plazas de los parques nuevos estas plazas tratan también de completar los puestos que se han quedado vacantes debido a jubilaciones e interinidades, y podrían incorporarse más plazas en caso de necesidad de entre los que superen las pruebas, anunció la Diputación de Cáceres. En el inicio del proceso los sindicatos aseguraron que siguen viendo la cifra «insuficiente» para paliar los problemas de personal de la plantilla de bomberos.