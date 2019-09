Cs solo apoyará la mina de litio en Cáceres si llega acompañada de factorías y empleo Francisco Alcántara, portavoz de Ciudadanos, este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento. / L. Cordero Alcántara pedirá al PSOE que incluya en los presupuestos de 2020 la creación de la ciudad de los niños en el Parque del Príncipe MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 5 septiembre 2019, 21:37

Nunca hasta ahora Ciudadanos (Cs) había mostrado de forma tan explícita su postura sobre la mina de litio que la empresa australiana Infinity Lithium promueve en Cáceres. En su primera comparecencia de prensa tras las vacaciones de verano, Francisco Alcántara, portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, dijo que su partido solo apoyará este proyecto si llega acompañado de factorías y empleo para la ciudad.

«Diremos sí si a la ciudad se le compensa. Y se le tiene que compensar con la creación de fábricas de batería de litio y, ojalá, con fábricas de automóviles. Diremos sí si a su vez –el proyecto– obtiene las salvaguardas medioambientales que requiere. Diremos no si tiene un coste medioambiental que los técnicos valoran que es inviable y diremos posiblemente no si esto no viene acompañado de esa industria generadora de empleo. Tenemos que exigir esa compensación», dijo rotundo Francisco Alcántara.

«Hay que valorar la oportunidad. Lo que no podemos hacer es decir que no sin más. Eso es un error político. Nos consta que no todo Cáceres dice no a la mina», dijo en referencia a la postura adoptada por el alcalde, Luis Salaya, y al resto de partidos políticos, que han manifestado, recordó el portavoz de Ciudadanos, su oposición al proyecto de la Sierra de la Mosca. Alcántara instó al primer edil a tomar la iniciativa y pedir las compensaciones que su grupo propone.

Tal y como publicó este diario, altos directivos de Infinity (propietaria del 75 por ciento del proyecto; el 25 por ciento restante es de Valoriza Minería, del grupo Sacyr), estuvieron la semana pasada en Extremadura para impulsar la mina. Mantuvieron varios reuniones, una de ellas con la consejera de Transición Ecológica, Olga García. El pasado 22 de agosto la empresa publicó el estudio previo de viabilidad. Prevé ingresar 5.500 millones de euros en 30 años. Y la inversión inicial necesaria en Valdeflores, según el estudio, asciende a 280 millones.

A Ciudadanos no le convence que que la promotora del proyecto, Infinity, sea una multinacional que cotiza en la bolsa de Australia «pero cuyo objeto es exclusivamente la mina de litio de Cáceres», precisó el portavoz de Ciudadanos. «No nos gusta porque creemos que resta solvencia al concepto que todos tenemos de multinacional que cotiza en bolsa», añadió.

Presupuestos

Además de la mina, el portavoz de Ciudadanos abordó otros asuntos de actualidad. Alcántara anunció que su formación ha tomado la iniciativa de iniciar un proceso de negociación con el PSOE para respaldar los presupuestos municipales de 2020. En esa negociación Ciudadanos exigirá una serie de requisitos que ayer prefirió no desvelar y emplazó a una futura rueda de prensa. Pero sí dio una pista.

Entre los puntos que pondrá como condición para votar a favor de las cuentas del PSOE –que no dispone de mayoría para aprobarlas en solitario– estará la creación de la ciudad de los niños en el Parque del Príncipe. Se trata de un proyecto que aparecía en el programa electoral de Ciudadanos y que requiere una inversión de 2,5 millones de euros. Consiste, según avanzó Alcántara, en un parque de ocio infantil similar al existente en Córdoba y Jerez de la Frontera. Aunque la inversión sería municipal, la idea de Ciudadanos es que la gestión sea privada a través de un concurso.

A propósito de las obras de ampliación del Parque del Príncipe, Alcántara se mostró contrario a la reforma del presupuesto solicitado por la empresa adjudicataria.

En materia sanitaria, desde Ciudadanos se propone que se fije en el calendario un día de reivindicación al mes para solicitar a la Junta de Extremadura que no se olvide de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.

Por último, Francisco Alcántara pidió a Luis Salaya elevar el nivel de su gestión y que sea más reivindicativo con el ejecutivo de Vara. «Pintando bicicletas en las calles y abriendo una torre a los turistas no transformamos la ciudad», dijo en referencia a algunas medidas recientes del PSOE.