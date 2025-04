Solicitan más contenedores en el residencial cacereño de Vistahermosa

Laura Alcázar Martes, 17 de mayo 2022, 07:25 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

La asociación vecinal de Vistahermosa ha solicitado al Ayuntamiento que coloque más contenedores en este barrio, en el que cada día se instalan más familias. Consideran que las tres paradas para depositar los residuos situadas en la calle principal del residencial, Juan Sebastián Bach, son insuficientes para una zona en crecimiento.

El presidente del colectivo, Francisco González, manifiesta que le han traslado el problema al concejal de Barrios, David Holguín, y éste les ha comunicado que están pendientes de recibir nuevos recipientes encargados. Estos contenedores se instalarán en la misma calle ya que los vehículos de Conyser no pueden realizar la recogida en las vías interiores del residencial debido a su estrechez. «Sabemos que nunca se va a solventar del todo porque los camiones no acceden dentro, pero no hay suficientes contenedores», se queja González.

El dirigente vecinal explica que los residentes, en su mayoría familias jóvenes con niños, están «concienciados con el medio ambiente» y los contenedores para reciclar son escasos. «El de cartón se llena enseguida porque se hacen muchas compras para las viviendas nuevas y las cajas de los embalajes son muy voluminosas», apunta. «Lo mismo sucede con el del vidrio, que hemos llegado a ver cristales fuera del contenedor verde».

Asegura además que se también se depositan aquí materiales y restos de las obras en construcción, una práctica que no está permitida.

Ampliar Basura y cartones acumulados en el exterior de los contenedores. HOY

Por otra parte, pide que se desbrocen las zonas próximas a la Ribera del Marco y las parcelas que están sin edificar, en las que han detectado la presencia de culebras, y denuncia que hay algunas que no están valladas correctamente. «También tenemos acerados rotos, pero no se repararán hasta que no se terminen las construcciones en marcha», lamenta González.

El residencial no está aún terminado aunque hay vecinos que llevan viviendo aquí desde hace más de una década. La crisis inmobiliaria paralizó la construcción y las edificaciones se están retomando, aunque el incremento de los materiales está afectando al sector de la edificación y algunas promociones podrían verse afectadas, como alertaba recientemente la patronal.

Vistahermosa se caracteriza por chales adosados y viviendas de alto nivel que se están construyendo familias con un poder adquisitivo medio-alto. La urbanización está ubicada en la falda de la Montaña, con vistas al santuario de la Virgen, y tiene salida directa a la nueva variante cacereña, la Ronda Sureste. Es, además, una de las barriadas hasta las que bajan las piaras de jabalíes desde el monte, cuya población se empezó a controlar la semana pasada tras detectarse una familia en el parque del Príncipe.