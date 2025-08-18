HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reactor en la Central Nuclear de Almaraz. HOY

La Sociedad Nuclear Española reunirá el próximo mes en Cáceres a 700 profesionales

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:21

La sociedad nuclear española celebrará del 22 al 26 de septiembre su 51 reunión anual en Cáceres, donde se darán cita más de 700 ... profesionales que abordarán temas como «los proyectos más innovadores y los aspectos socioeconómicos de la energía nuclear» o la visión comparada y actualizada de la extensión de la vida útil de las centrales.

