La Sociedad Nuclear Española reunirá el próximo mes en Cáceres a 700 profesionales

La sociedad nuclear española celebrará del 22 al 26 de septiembre su 51 reunión anual en Cáceres, donde se darán cita más de 700 ... profesionales que abordarán temas como «los proyectos más innovadores y los aspectos socioeconómicos de la energía nuclear» o la visión comparada y actualizada de la extensión de la vida útil de las centrales.

Esta reunión contará con un programa técnico de alto nivel con conferencias mesas redondas y presentaciones científicas y técnicas en el que participarán ponentes nacionales e internacionales en el Palacio de Congresos de la capital cacereña.

En concreto, el evento contará con más de 300 ponencias técnicas sesiones plenarias y talleres que conforman «un espacio de aprendizaje y reflexión en un momento decisivo en nuestro país para la energía nuclear», según afirma la sociedad nuclear española.

Asimismo, congregará a empresas expositoras que configuran un espacio ferial que reúne a todo el sector, y la parte más técnica se completará también con actividades socioculturales para los congresos.

Para fomentar el interés en las carreras técnicas, se celebrarán talleres dirigidos a estudiantes de Secundaria de Cáceres, y esta actividad se complementa también con los talleres de 'mentoring' para chicas de tercero y cuarto de la ESO impartidos por Women in Nuclear (WiN), donde mujeres profesionales del sector compartirán sus experiencias para inspirar a las futuras generaciones.

También tendrá lugar la iniciativa 'La ciencia es la caña', que impulsada por Jóvenes Nucleares ofrecerá charlas informales sobre curiosidades y actualidad nuclear en el marco de un programa que se completa con un curso básico sobre energía nuclear.