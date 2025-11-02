Fernando y Sonia
Creada en 2017 la asociación brinda respaldo a las familias que se han enfrentado a esa situación
Cáceres
Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:08
Fernando y Sonia perdieron a sus dos únicos hijos, Fernando y Antonio, en un lapso de cinco días. Nacieron el 30 de noviembre de ... 2017 a las 26 semanas de gestación tras una rotura de la bolsa que hizo que el parto tuviera que ser provocado. El día 1 de diciembre en Neonatos, donde estaban ingresados, les avisaron de que uno de sus hijos no iba a sobrevivir y falleció tras ser desconectado del soporte vital. El 5 de diciembre murió también el otro bebé. Han pasado ya ocho años pero Fernando y Sonia no olvidan ese dolor. «Es un golpe devastador, cuando una mujer recibe la noticia de que está embarazada la pareja no piensa que va a salir del hospital con su hijo», relata Fernando. «No pierdes solo a tu hijo, sino todo lo que hubieras podido vivir con él», describe.
Él y su mujer forman parte de Allá, el grupo de apoyo a la pérdida gestacional y perinatal que se constituyó en 2017, funciona en Cáceres y Badajoz y lleva a cabo reuniones e iniciativas para aligerar el dolor de las parejas que pierden a sus hijos durante la gestación (en cualquier momento del embarazo), en el nacimiento o en los primeros meses tras el parto, por el motivo que sea. «La asociación surge por seis madres a las que le sucede esto y no tienen ni el más mínimo apoyo ni ninguna forma para afrontarlo», apunta esta pareja. Aunque no dispone de datos exactos sobre las familias afectadas en Cáceres, manejan la cifra general de que en uno de cada cuatro embarazos el bebé no sobrevive. «Es una estadística demoledora», aporta Fernando. «Hay muchas causas, también damos apoyo a personas que tienen que hacer la interrupción del embarazo por razones médicas, porque el feto venga mal o que haya riesgo». A nivel sanitario existe un protocolo en Extremadura que otras comunidades han utilizado como base, pero ellos luchan para que se cumpla y para que cada vez hayan más mejoras que aligeren esta carga.
La muerte temprana es, señala Fernando, uno de los grandes tabúes sociales. «Si fallece tu padre todo el mundo te va a dar el pésame sin dudarlo, pero cuando se produce un aborto espontáneo muchas veces hay que aguantar una frase muy dolorosa y es que a una mujer le digan que es muy joven y que ya tendrá más, estamos hablando de hijos».
Lo que busca este grupo de apoyo es, a través de sus iniciativas y acciones escuchar y acompañar a todas las familias que se encuentren pasando por esta experiencia, crear conciencia social y conseguir cambios en la asistencia sanitaria para así «ayudar a elaborar un duelo digno», señala Fernando, que es uno de los seis miembros de la directiva de este grupo, que no pasa cuotas y que se reúne en la residencia universitaria Muñoz Torrero. «La sociedad entiende el duelo por los hijos muertos al nacer o antes». El hecho de no cobrar, señalan, «nos parece la forma más pura de organizarnos». Su objetivo es «encontrar un espacio seguro en el que tú puedas decir cómo te sientes, cómo estás y hables tranquilamente delante de gente que te va a entender porque ha pasado por lo mismo». Aunque no hay un psicólogo que trabaje para la asociación sí proporcionan un listado de profesionales especializado en duelo perinatal.
Registro
Actualmente solo a partir de la 20 semanas de gestación el bebé puede inscribirse en el registro, aunque haya fallecido. Antes no, «antes se denomina legajo abortivo», destaca Fernando. Se trata de un registro oficial de fetos fallecidos por aborto. «No tienen ni nombre». Ellos, Fernando y Sonia, sí los pudieron inscribir en el libro de familia. «Aunque es muy duro hacer la inscripción de nacimiento y de fallecimiento en tan pocos días» .
El camino es largo, y consideran muy necesario recibir apoyo sobre todo al principio. «El primer año es durísimo, en ese primer año siempre hay que enfrentarse a las primeras veces, las primeras Navidades, el primer día del padre, de la madre, es devastador» describen estos padres, que brindan su experiencia.
Un árbol estrella en el Rodeo y una caja de los recuerdos
El grupo Allá de apoyo a la pérdida gestacional ha llevado a los hospitales de Cáceres y Badajoz cajas de los recuerdos para, a través de las matronas, hacer llegar a los padres un recurso que trata de mantener vivo el recuerdo del bebé fallecico. «Lo que animamos a meter en las cajas es todo lo que a los padres les recuerde a sus hijos, las pulseras de los bebés, las ecografías...». Aunque puede resultar doloroso, hay padres que sacan fotografías de sus bebés fallecidos. «En las reuniones hay personas que no les han fotografiado y se arrepienten, te dicen que no se acuerdan de la cara de su bebé, porque tienen miedo a olvidarle», indica Fernando, uno de los miembros de este grupo.
Familias
Uno de los logros simbólicos de esta asociación es el árbol estrella que está situado en el parque del Rodeo, y donde recientemente hubo un acto de reunión de las familias. «Es un sitio de recuerdo, donde cada persona que haya pasado por esto pueda recordar a sus hijos». Corazones con los nombres de los niños y otros recuerdos llenan ese espacio que trata de dar paz a las familias que tienen que enfrentarse a esa situación dolorosa, y tener un lugar ritual.
Aunque es un tema sobre el que todavía no hay luz plena, se va avanzando. Hay mejoras que han llegado en los últimos tiempos son, por ejemplo, que las mujeres y las parejas que acaban de perder a su hijo tengan asistencia psicológica en el hospital.
«Se van consiguiendo cosas y mejorarndo la atención, pero son pasos cortos, porque al final son números, son estadísticas y lamentablemente no es un número, una pérdida es mucho», señala Fernando.
