Fernando y Sonia perdieron a sus dos únicos hijos, Fernando y Antonio, en un lapso de cinco días. Nacieron el 30 de noviembre de ... 2017 a las 26 semanas de gestación tras una rotura de la bolsa que hizo que el parto tuviera que ser provocado. El día 1 de diciembre en Neonatos, donde estaban ingresados, les avisaron de que uno de sus hijos no iba a sobrevivir y falleció tras ser desconectado del soporte vital. El 5 de diciembre murió también el otro bebé. Han pasado ya ocho años pero Fernando y Sonia no olvidan ese dolor. «Es un golpe devastador, cuando una mujer recibe la noticia de que está embarazada la pareja no piensa que va a salir del hospital con su hijo», relata Fernando. «No pierdes solo a tu hijo, sino todo lo que hubieras podido vivir con él», describe.

Él y su mujer forman parte de Allá, el grupo de apoyo a la pérdida gestacional y perinatal que se constituyó en 2017, funciona en Cáceres y Badajoz y lleva a cabo reuniones e iniciativas para aligerar el dolor de las parejas que pierden a sus hijos durante la gestación (en cualquier momento del embarazo), en el nacimiento o en los primeros meses tras el parto, por el motivo que sea. «La asociación surge por seis madres a las que le sucede esto y no tienen ni el más mínimo apoyo ni ninguna forma para afrontarlo», apunta esta pareja. Aunque no dispone de datos exactos sobre las familias afectadas en Cáceres, manejan la cifra general de que en uno de cada cuatro embarazos el bebé no sobrevive. «Es una estadística demoledora», aporta Fernando. «Hay muchas causas, también damos apoyo a personas que tienen que hacer la interrupción del embarazo por razones médicas, porque el feto venga mal o que haya riesgo». A nivel sanitario existe un protocolo en Extremadura que otras comunidades han utilizado como base, pero ellos luchan para que se cumpla y para que cada vez hayan más mejoras que aligeren esta carga.

La muerte temprana es, señala Fernando, uno de los grandes tabúes sociales. «Si fallece tu padre todo el mundo te va a dar el pésame sin dudarlo, pero cuando se produce un aborto espontáneo muchas veces hay que aguantar una frase muy dolorosa y es que a una mujer le digan que es muy joven y que ya tendrá más, estamos hablando de hijos».

Lo que busca este grupo de apoyo es, a través de sus iniciativas y acciones escuchar y acompañar a todas las familias que se encuentren pasando por esta experiencia, crear conciencia social y conseguir cambios en la asistencia sanitaria para así «ayudar a elaborar un duelo digno», señala Fernando, que es uno de los seis miembros de la directiva de este grupo, que no pasa cuotas y que se reúne en la residencia universitaria Muñoz Torrero. «La sociedad entiende el duelo por los hijos muertos al nacer o antes». El hecho de no cobrar, señalan, «nos parece la forma más pura de organizarnos». Su objetivo es «encontrar un espacio seguro en el que tú puedas decir cómo te sientes, cómo estás y hables tranquilamente delante de gente que te va a entender porque ha pasado por lo mismo». Aunque no hay un psicólogo que trabaje para la asociación sí proporcionan un listado de profesionales especializado en duelo perinatal.

Registro

Actualmente solo a partir de la 20 semanas de gestación el bebé puede inscribirse en el registro, aunque haya fallecido. Antes no, «antes se denomina legajo abortivo», destaca Fernando. Se trata de un registro oficial de fetos fallecidos por aborto. «No tienen ni nombre». Ellos, Fernando y Sonia, sí los pudieron inscribir en el libro de familia. «Aunque es muy duro hacer la inscripción de nacimiento y de fallecimiento en tan pocos días» .

El camino es largo, y consideran muy necesario recibir apoyo sobre todo al principio. «El primer año es durísimo, en ese primer año siempre hay que enfrentarse a las primeras veces, las primeras Navidades, el primer día del padre, de la madre, es devastador» describen estos padres, que brindan su experiencia.