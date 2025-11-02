HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando y Sonia perdieron a sus dos hijos a los pocos días de nacer de forma prematura y apoyan a otros padres en estas circunstancias. JORGE REY

Fernando y Sonia

Miembros cacereños del grupo de apoyo a la muerte gestacional y perinatal
«La sociedad no entiende el duelo por los hijos muertos al nacer o antes»

Creada en 2017 la asociación brinda respaldo a las familias que se han enfrentado a esa situación

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Fernando y Sonia perdieron a sus dos únicos hijos, Fernando y Antonio, en un lapso de cinco días. Nacieron el 30 de noviembre de ... 2017 a las 26 semanas de gestación tras una rotura de la bolsa que hizo que el parto tuviera que ser provocado. El día 1 de diciembre en Neonatos, donde estaban ingresados, les avisaron de que uno de sus hijos no iba a sobrevivir y falleció tras ser desconectado del soporte vital. El 5 de diciembre murió también el otro bebé. Han pasado ya ocho años pero Fernando y Sonia no olvidan ese dolor. «Es un golpe devastador, cuando una mujer recibe la noticia de que está embarazada la pareja no piensa que va a salir del hospital con su hijo», relata Fernando. «No pierdes solo a tu hijo, sino todo lo que hubieras podido vivir con él», describe.

