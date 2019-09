Sobresaliente 'online' a Cáceres Una usuaria consulta en su ordenador información sobre la ciudad en un portal web. :: a. méndez La Ciudad Monumental obtiene «excelente» en la calificación de webs de críticas turísticas, con más de 4.000 opiniones registradas LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Domingo, 1 septiembre 2019, 09:25

Hoy día no hay turista que se precie que además de inmortalizar con su móvil (los románticos tradicionales siguen portando sus profesionales cámaras de grandes y precisos objetivos) los paisajes, monumentos, ciudades, restaurantes o atracciones que visita, no los publique con foto y reseñas incluidas en alguno de los portales 'online' especializados en turismo que se alimentan, precisamente, de las recomendaciones u opiniones que vierten los usuarios.

Las experiencias de otros viajeros, descritas en primera persona y al detalle, se han convertido en 'palabra de Dios' para un gran público amante de los viajes. Son una fuente de información recurrente que pueden encumbrar o hundir a un negocio. En el mundo gastronómico, sin ir más lejos, han hecho temblar los cimientos en cocinas de taperías, bares, restaurantes, etcétera, cuyos dueños temen la sentencia final del cliente en webs como TripAdvisor, la más conocida y usada.

El Arco de la Estrella acumula 569 opiniones en TripAdvisor, seguido de la Torre de Bujaco con 258

También la reputación turística de una ciudad como tal y de sus monumentos, se enfrenta a la vara de medir de TripAdvisor o Google, que no es otra que la perspectiva según la miran y ven sus visitantes. Y de este barómetro de impresiones personales, la ciudad de Cáceres sale bastante bien parada. 'The Old Town of Cáceres', o lo que es lo mismo, la Ciudad Monumental, registra en el portal más significativo 2.841 opiniones de viajeros que han pasado por la capital cacereña y han querido dejar impresas en la red su percepciones, recomendando el lugar a otros públicos o quitándoles la idea de la cabeza con sus críticas.

Valoraciones

TripAdvisor ofrece al usuario la posibilidad de que valore su estancia o experiencia con un 'excelente', 'muy bueno', 'normal', 'malo' y 'pésimo'. En el extremo positivo, el que da el sobresaliente 'online' a Cáceres, 1954 viajeros calificaron su visita de 'excelente'. Los títulos de las opiniones ya anticipan el contenido de las reseñas. «Impresionante», «viaje en el tiempo», «una maravilla», «excelente conservación», «muy recomendable», «ciudad con encanto» o «espectacular», son sólo algunos de los calificativos que utilizan aquellos a los que la Ciudad Monumental les deslumbró. En marzo de este año, un viajero de Madrid titulaba así: «Posiblemente el conjunto más espectacular de España», y añadía: «No tiene desperdicio. No paras de sacar fotos mires a donde mires. Impecable conservación y limpieza, y edificios únicos y espectaculares por doquier, palacios, iglesias... y callejuelas. Visita obligada», recomendaba el madrileño.

Los menos entusiastas valoran la ciudad con un 'muy bueno'. Son 384 en y suelen mencionarla como «interesante» o «muy bonita». Y en un 'normal' se quedan solo 48 turistas, algunos de ellos esperaban «algo más». Todas estas opiniones van acompañadas de 2.114 fotografías que forman un gran mosaico de instantáneas de los edificios y rincones más destacados.

Los viajeros que registraron comentarios menos favorables para la ciudad apenas llegan a la decena. Uno de ellos lo vertía un segoviano, David E., que en noviembre de 2014 escribía: «Es una pena que un lugar tan bonito no tenga vida. Muchas veces nos olvidamos que para mantener el patrimonio hay que cuidar de que los vecinos estén presentes. Los habitantes forman parte del patrimonio. Cuando estábamos paseando por sus calles daba la sensación de ir por un decorado», sentenciaba.

En el lado negativo llama la atención una crítica a la falta de señalización y accesibilidad de la parte antigua: «El centro histórico es muy bonito de ver pero ni tiene una ruta identificada, ni está bien señalizado y los mapas que ofrecen están mal indicados. No hay apenas tiendas, restaurantes o bares, ni museos. Para acceder con discapacitados o bebés es muy incomodo por las cuestas y no hay acceso a muchos lugares. La Plaza Mayor es la zona de bares y restaurantes más cercano y no están acostumbrados a atender a mucha gente. Se desbordan con poca gente y con mesas vacías. En vísperas de Navidad y en la zona más importantes hay muchas tiendas cerradas y poco que ver. Es una ciudad para ver en un día como mucho», se extendía en diciembre de 2016 este usuario de Sevilla.

Arco de la Estrella

Y en el podio de reseñas, el Arco de la Estrella acumula 569 opiniones, seguido de la Torre de Bujaco con 258 y de la plaza de san Jorge con 170. La Plaza Mayor, por su parte, se queda en los 70 comentarios. Todos ellos también en TripAdvisor.

El arco de acceso a la ciudad medieval subiendo desde la Plaza Mayor con su inmortalizada escalinata, se lleva también la puntuación de 'excelente' de 280 visitantes. «Pasar a otro siglo», refería Francisco Javier, de Ocaña, en su testimonio. «Al pasar este arco, entras en otro siglo anterior. Un casco antiguo muy cuidado ideal para pasear entre sus calles», aconsejaba. Mientras, de los 258 comentarios de Bujaco, 105 la califican de 'muy bueno'. Los positivos alaban las vistas desde el torreón y los negativos se centran en los horarios y critican que la entrada no sea gratuita. Sobre la Plaza Mayor, con 33 comentarios puntuados con 'excelente', un visitante de Vigo registraba el pasado abril esta impresión: «La plaza suele tener vidilla, por ser centro neurálgico y por las terrazas, que abundan. El lado del casco antiguo le da su mayor valor, porque en la zona de soportales, no todos los edificios mantienen el nivel», apreciaba. No todos los visitantes dejan su huella en TripAdvisor, en Google hay 1.286 opiniones. Se puntúa por estrellas, con un máximo de cinco, y la valoración total es de 4,8 sobre esa cifra. «¡Como entrar en un cuento!» ilustraba hace pocos días una mujer.

En Turismo cogen el guante y no echan en saco roto los resultados que arrojan los «medios de evaluación social». «Nos permiten contrastar nuestra información con la percepción del visitante de nuestros propios monumentos y espacios», indican desde la concejalía. «Oímos, escuchamos y usamos estas herramientas», remarca su responsable, Jorge Villar, que puntualiza que están tomando nota de los aspectos a mejorar. «Un ejemplo es el de la señalética, limpieza o conservación de algunos de estos espacios. O la falta de bancos o fuentes en algunos de los más visitados», precisa el edil, en un momento en el que este sector local está inmerso en la definición de un producto turístico que atraiga a un público de calidad y aumente las pernoctaciones.

El boca a boca siempre ha sido la publicidad más efectiva y en el siglo XXI, las redes sociales se llevan la palma. Al fin y a cabo, y salvando distancias, estos portales no son más que inmensas comunidades de gente que conectan desde cualquier parte del mundo, compartiendo opiniones -similares o dispares entre sí- que traspasan cualquier frontera. Los fogones y hoteles han pasado los primeros chaparrones y la mayoría de establecimientos saben ya salir más o menos airosos de las críticas de una clientela real que dejan su rastro en el mundo digital.