El sinuoso camino de la mina de litio en Cáceres

Hace nueve meses, en septiembre de 2021, todas las puertas parecían cerradas para que la compañía australiana Infinity Lithium pudiera sacar adelante su proyecto minero ... a cielo abierto en el valle cacereño de Valdeflores, donde se encuentra el que está considerado como el segundo yacimiento de litio más grande de Europa (el primero es Mina do Barroso, en Portugal). La única opción que le quedaba para salvarlo era conseguir que los tribunales revocaran la decisión de la Junta de Extremadura de denegarle el permiso de investigación y, aun lográndolo, todavía tendría por delante un obstáculo inamovible: el plan de urbanismo de Cáceres, que prohíbe expresamente la actividad extractiva en Valdeflores, apuntalado por una negativa férrea del Ayuntamiento a modificar esa norma y un intenso rechazo social encabezado por la plataforma Salvemos la Montaña.

A día de hoy los tribunales no se han pronunciado aún sobre el contencioso con la Junta ni la empresa ha registrado un proyecto alternativo, pero las perspectivas que tiene Infinity Lithium de poder extraer el litio han mejorado de manera considerable. ¿Qué ha pasado desde septiembre para que tanto el gobierno municipal como el sector empresarial y una parte de la sociedad cacereña hayan entreabierto, aunque con mucha cautela, la puerta a la mina? Se puede trazar cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, eso sí, sin olvidar que el único proyecto registrado ante las administraciones sigue siendo ahora mismo el de la mina a cielo abierto.

El principio del cambio

Lo que parecía un callejón sin salida para la compañía australiana empezó a cambiar el 14 de octubre de 2021. Ese día Infinity Lithium convocó a los medios de comunicación en el hotel V Centenario de Cáceres para presentar públicamente un proyecto nuevo, o una transformación del anterior, como se prefiera. Básicamente, se trataba de cambiar la extracción a cielo abierto por una subterránea mediante galerías a las que se accedería mediante un túnel situado junto a la planta de tratamiento del litio, de manera que no habría cráter y el impacto sobre Valdeflores sería notablemente inferior. Según la empresa, ni siquiera sería necesario ya modificar el plan de urbanismo porque se trabajaría en el subsuelo. También se anunciaron mejoras en el proceso de transformación del mineral en hidróxido de litio para reducir las emisiones de la planta de refinado y la eliminación de las balsas de agua previstas inicialmente, junto con el compromiso de no tocar el acuífero del Calerizo, asegurar el suministro energético mediante hidrógeno verde o usar maquinaria eléctrica en las tareas de extracción, entre otras modificaciones encaminadas a reducir la huella de la mina.

Ampliar Gran cráter previsto en Valdeflores según el proyecto inicial. INFINITY LITHIUM

Todos esos cambios implicaban un notable incremento en los costes de explotación, de manera que la inversión prevista se elevaba a 600 millones de euros y el número de puestos de trabajo a 700. ¿Cómo era esto posible y por qué no se contemplaba en el proyecto original? Según la empresa, gracias a que el precio del hidróxido de litio en el mercado internacional se había disparado ya entonces a 17.000 dólares la tonelada, lo cual permitía operar con mucho más margen y proyectar una mina bajo tierra que la propia compañía había considerado «inviable» en los documentos que registró cuando inició la tramitación administrativa en 2018.

Sin embargo, la presentación pública del nuevo proyecto bajo tierra no cuajó de inmediato. Las reacciones tanto políticas como ciudadanas se movieron entre la indiferencia y la desconfianza, cuando no con acusaciones a la empresa de estar dispuesta a decir cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Ese fue el ambiente durante varios meses más.

Ante esa falta de respuesta, Infinity Lithium empezó a moverse. Lo primero que hizo fue crear una nueva filial a la que llamó Extremadura New Energies (ENE), con el verde como color corporativo y un nombre que evitaba cualquier referencia al litio o a la minería. Inició al mismo tiempo una ronda de reuniones con los agentes económicos, políticos y sociales que estuvieran dispuestos a escucharles, y puso al frente de la recién creada ENE un nuevo rostro, el de Ramón Jiménez Serrano, un directivo con experiencia en grandes grupos como Acciona o ACS. También cambió de agencia de comunicación.

La primera pista de que algo podía empezar a germinar en las aspiraciones de la empresa promotora llegó el 3 de marzo, cuando ENE entró a formar parte del Círculo Empresarial Cacereño, con el que firmó un acuerdo de colaboración con un contenido tan poco concreto como «promover el desarrollo económico en el interés general de Cáceres a través de iniciativas empresariales dentro de la cadena de valor de las baterías de iones de litio», pero que se interpretó como un primer paso hacia aceptación social que anhelaba Infinity Lithium.

Ampliar Esbozo de la planta de tratamiento presentada inicialmente. INFINITY LITHIUM

No se pueden obviar además las presiones externas, como que en esas mismas fechas se estaba decidiendo a nivel nacional la ubicación de la gigafactoría de baterías para automoción del grupo Volkswagen, a la que optaba Extremadura y que finalmente fue para Sagunto (Valencia). Ya se empezaba a comentar entonces que España tendría una segunda gigafactoría que, esta vez sí, podría ser para Extremadura, como finalmente ha ocurrido. Tanto desde el Gobierno nacional como desde la UE llegaba el discurso de que es necesario desarrollar localmente toda la cadena de valor del litio, desde la extracción hasta la fabricación de las baterías, y ahí tanto el yacimiento de Cañaveral como el de Valdeflores ocupan un lugar central.

Extremadura New Energies siguió con sus reuniones y sumando apoyos a la mina como el de la patronal del transporte Asemtraex o el de la Cámara de Comercio. También iba hablando, aunque de forma más discreta, con los partidos políticos, pero le faltaba conseguir una reunión fundamental: con el alcalde, Luis Salaya, que llevaba dos años sin recibir a representantes de Infinity Lithium y mantenía un frente común sin fisuras contra la mina junto a Salvemos la Montaña.

Reunión con Salaya

ENE registró formalmente la solicitud de reunión y, aunque en un principio Salaya no tenía intención de aceptarla, finalmente accedió a recibir a Ramón Jiménez y David Valls, otro directivo de la empresa, el 25 de mayo. La reunión no fue anunciada ni se incluyó en la agenda pública del alcalde, pero trascendió y, ante la expectación generada, Luis Salaya habló en una comparecencia ante los medios que marcó un punto de inflexión, no porque ni mucho menos expresara su apoyo a la mina, pero sí porque fue la primera vez que se mostró abierto a escuchar y estudiar el nuevo planteamiento de una explotación bajo tierra, eso sí, una vez que fuera registrada formalmente ante las instituciones.

El alcalde fue reafirmándose en esa posición en los días siguientes, lo que llevó a una ruptura de la hasta entonces alianza incondicional con Salvemos la Montaña, a la que llegó a decir que «aquí se separan nuestro caminos» si su postura iba a ser negarse a escuchar la nueva propuesta de la empresa. La plataforma, mientras, ha anunciado una nueva campaña de movilizaciones contra el proyecto que comenzarán previsiblemente este mismo verano.

Presiones

En sus últimas declaraciones públicas Salaya está, por un lado, tratando de presentar como un éxito el haber acabado con la posibilidad de una mina a cielo abierto, y por otro presionando a la empresa para que confirme sus palabras con hechos, es decir, que retire el contencioso judicial y aniquile así definitivamente la posibilidad de una explotación a cielo abierto. ENE no lo ha descartado, pero de momento sigue sin dar ese paso, lo cual está empezando a generar algunas suspicacias sobre sus verdaderas intenciones.

Si al final lo hace y registra el proyecto soterrado como el único viable se iniciará un nuevo procedimiento administrativo en el que, según parece, esta vez contará al menos con el beneficio de la duda y tendrá ocasión de demostrar si está realmente dispuesta a llevar a la práctica los cambios que viene publicitando desde octubre. La Junta ya ha dejado claro que si ese nuevo proyecto cumple los requisitos legales y medioambientales «ningún político podrá oponerse».