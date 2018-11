Sindicatos y oposición reclaman el pago de salarios íntegros a los parados contratados con el Plan de Empleo El PSOE pregunta por la sentencia que condena al Ayuntamiento a abonar 1.900 euros a un ordenanza M. M. N. CÁCERES Viernes, 30 noviembre 2018, 08:00

El Ayuntamiento respeta el contenido de la sentencia judicial y se remite a los términos de la misma. «Respeta y acata» el fallo. Fue la valoración que hizo ayer el equipo de Gobierno sobre la resolución del pasado 12 de noviembre del Juzgado de lo Social número 1 que le condena a pagar 1.922 euros a un parado al que contrató con el Plan de Empleo Social como ordenanza. Sin embargo, no le pagó el salario estipulado según convenio y complementos específicos y fue tratado peor que sus compañeros del mismo puesto profesional y que no tienen, como era el caso, un contrato temporal, señala el juez. Según la letrada que le defendió, este caso es extrapolable a los demás desempleados que el Consistorio ha contratado con los planes de empleo.

De hecho, el sindicato Comisiones Obreras envió el miércoles un escrito a la alcaldesa, Elena Nevado, en el que pide que «ponga fin, con carácter general, a las discriminaciones laborales existentes». CCOO entiende que el problema no solo se da en el caso del Plan de Empleo Social sino también en contratos relativos al llamado Plan de Experiencia «y a otros contratos de carácter temporal» en los que también se observan diferencias.

Recuerda el sindicato que el convenio colectivo recoge como ámbito de aplicación «a todo el personal vinculado a la Corporación por relación laboral, sin que especifique el carácter fijo o temporal de su relación contractual».

CC OO pide a la alcaldesa que «ponga fin a las discriminaciones salariales existentes»

Además, remarca que hay otras discriminaciones «como ocurre con el abono de servicios extraordinarios del personal de carácter temporal». Revela que «no se les está permitiendo el cobro de las primeras 60 horas, compensándoselas siempre en descanso». Hay que recordar que en el caso del Plan de Empleo los contratos son del 70 por ciento, con una reducción de jornada.

CCOO pide también que se potencie el departamento de recursos humanos del Ayuntamiento, ya que la administración ha debido atender números procesos de selección.

Además, la oposición ha preguntado por este asunto. En concreto, lo hizo la concejala socialista Belén Fernández ayer. Las explicaciones que dio Domingo Expósito, concejal de Recursos Humanos, no le convencieron, ya que según Fernández, pretenden reafirmar esa discriminación entre unos trabajadores y otros. «El convenio está para cumplirse y parece que el Ayuntamiento no lo está haciendo, tal y como ha demostrado esa sentencia judicial. No se respeta el convenio, pero además el equipo de Gobierno nos dice en comisión de Empleo que no hacen el mismo trabajo unos que otros», lamenta la responsable del grupo municipal socialistas en asuntos laborales.

Belén Fernández indica que desde la propia Secretaría General se ha advertido de esa situación, que además ya cuenta con una resolución judicial firme. El PSOE, al igual que los sindicatos y la letrada del ordenanza que denunció, también cree que el Consistorio queda expuesto a más reclamaciones.