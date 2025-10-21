El sindicato CSIF premia a título póstumo a Helga de Alvear

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El sindicato CSIF de Extremadura entregó ayer en Cáceres el Premio ‘Mujer Influyente’ a título póstumo a Helga de Alvear. Fue recogido por la directora del museo que lleva el nombre de la galerista alemana, Sandra Guimarães. CSIF concedió a Helga de Alvear este galardón en reconocimiento a «su brillante trayectoria en el mundo de la cultura», y en concreto del arte contemporáneo, y por la «enorme proyección que su labor, con la creación del Museo Helga de Alvear en Cáceres, otorgó a esta comunidad autónoma».

Se trata del tercer galardón ‘Mujer Influyente’, que ha sido entregado por el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, con asistencia de la secretaria autonómica de Igualdad de la organización sindical, Amparo Galán.