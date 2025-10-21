HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MUJER INFLUYENTEESPACIO BELLEARTES

El sindicato CSIF premia a título póstumo a Helga de Alvear

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

REDACCIÓN. El sindicato CSIF de Extremadura entregó ayer en Cáceres el Premio ‘Mujer Influyente’ a título póstumo a Helga de Alvear. Fue recogido por la directora del museo que lleva el nombre de la galerista alemana, Sandra Guimarães. CSIF concedió a Helga de Alvear este galardón en reconocimiento a «su brillante trayectoria en el mundo de la cultura», y en concreto del arte contemporáneo, y por la «enorme proyección que su labor, con la creación del Museo Helga de Alvear en Cáceres, otorgó a esta comunidad autónoma».

Se trata del tercer galardón ‘Mujer Influyente’, que ha sido entregado por el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, con asistencia de la secretaria autonómica de Igualdad de la organización sindical, Amparo Galán.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 Evoluciona de forma favorable el incendio de la corchera de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El sindicato CSIF premia a título póstumo a Helga de Alvear