«Sin la ayuda a domicilio no podría pagar a una persona que venga a casa»

El salón de la casa de Rosa Molero, de 87 años, contiene toda su vida: fotos de sus hijos y nietos, bodas, comuniones, graduaciones, días ... felices. Vive sola desde que murió su marido pero bajo la atención de sus cuatro hijos, tres de los cuales residen en Cáceres. «No me abandonan», dice con orgullo mientras habla también de sus siete nietos, la mayor de 42 y el menor de 19, todos con estudios.

Ella es una de las usuarias del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cáceres. A finales del mes de enero peligró temporalmente este servicio al terminar los contratos de 69 auxiliares contratados por el plan municipal de empleo que financia la la Junta, algo que también afectó a la atención de los centros municipales. Finalmente el Ayuntamiento pudo prorrogar estos contratos, que se financiarán con los fondos autonómicos para las entidades locales que le corresponden a Cáceres. La red asistencial creada para facilitar la atención a estos mayores consta de unos 125 trabajadores y más de 500 usuarios en toda la ciudad.

Rosa explica que continuó recibiendo el servicio con normalidad, solo con un día de interrupción, cuando la persona que acude a su casa tuvo que ir a firmar el contrato. Para ella es un apoyo fundamental para su día a día. «Llevo ya 14 años utilizando este servicio, tres horas en total dos días a la semana, el martes hora y media y el viernes otra hora y media», señala. «Antes contaba con más horas, pero luego aumentó el precio y ya no podía pagarlo, fui al IMAS y me dijeron que no lo dejara, que siguiera pero reduciendo el tiempo», explica. Ahora paga algo más de 40 euros por el servicio, aunque si llama con antelación para pedir que no vaya esta persona, no le cobran nada. Está acostumbrada a que una vez al año se produzca un parón y cambie la persona que la ayuda en casa, y que fundamentalmente limpia, aunque a veces también la acompaña a comprar alimentos o a la farmacia. «Si no fuera por esto yo no podría pagar una persona que viniera a limpiar a mi casa» ilustra. «La cabeza la tengo muy bien, pero las piernas me fallan».

Preguntada por cómo se apaña para hacer la limpieza indica que de pie no puede estar. «Si tengo que ir al médico me tienen que acompañar mis hijo, una vive en Mérida y los otros tres por la Mejostilla, vienen a verme, ellos quieren que vaya con ellos a vivir, pero mientras pueda estar como estoy, no me voy con ninguno», razona. «Ellos son más jóvenes, entran, salen, tienen sus hijos». Explica que a pesar de su buen aspecto y de su espíritu tiene insuficiencia renal y azúcar.

Ampliar Juan Monte recibe la ayuda tres veces a la semana. ARMANDO MÉNDEZ

Juan Monte es un vecino de Aldea Moret y también es usuario del servicio de ayuda a domicilio. «Viene tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes», explica este hombre en el bar vecinal de la plaza del Primero de Mayo. Igual que Rosa cuenta que no podría pagar a una persona para recibir esta ayuda en su casa, en donde vive junto a su mujer, que tiene más problemas de movilidad.

Pensión baja

«Tengo una pensión baja, yo no puedo contratar a una empresa», señala mientras reconoce que es muy importante la ayuda que brinda este servicio para personas de edades avanzadas y que no cuentan con la posibilidad de pagar precios de mercado, en torno a 10 euros la hora. «Antes nos daban también la comida y ahora no, no sabemos si seguirá la empresa esa». En el bar en donde pasan las mañanas muchos parroquianos de este área urbana de la ciudad hay varias personas que también cuentan con esta ayuda, que tiene una finalidad «preventiva, asistencial e integradora», tal y como se describe en el portal del IMAS y que «facilita la autonomía personal y familiar, procurando la permanencia en el medio habitual de convivencia». Está dirigida a personas o grupos familiares residentes y empadronados en el término municipal de Cáceres y que carezcan de autonomía personal de tipo parcial o total.

En la solicitud, que puede hacerse durante todo el año y que hay que entregar en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, en la calle Atahualpa, hay que incluir los datos personales del solicitante y responder a cuestiones como si se recibe un servicio similar por parte de otra entidad. Hay que adjuntar el DNI, un informe médico actualizado, certificación del grado de discapacidad si procede, fotocopia de la tarjeta sanitaria, la vida laboral de los miembros mayores de 16 años y menores de 65, justificantes de gastos por pago de alquiler o hipoteca y documentación acreditativa de valoración de servicios o prestaciones de Ley de Dependencia. Otros certificados como el de ingresos, declaración de la renta o valor catastral de los bienes inmobiliarios pueden autorizarse para que se comprueben de oficio.