Sigue sin confirmarse si habrá feria de día en el centro de Cáceres

En el entorno de 'los obispos' desconocen a día de hoy bajo que condiciones podrán organizar la feria de día y si finalmente lo harán ... como se celebró en mayo de 2019, adornando el exterior de los locales, colocando barras auxiliares fuera y limitando el tráfico en las calles, tal y como ha vuelto a solicitar la asociación que representa a los hosteleros de esta zona.

Los empresarios están a la espera de una respuesta oficial del Ayuntamiento tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. En principio, el operativo de San Fernando iba a pasar por la Junta Local de Gobierno el pasado viernes (según les transmitieron en el encuentro), de la que no se informó ese día porque la portavoz municipal, María José Pulido, se encontraba de baja por covid.

Los hosteleros insisten en conocer con antelación qué permisos se les concederán para planificar con tiempo la contratación del personal y hacer una previsión de pedidos. Han solicitado además que se garantice la seguridad en estas vías en las que en los últimos años se ha concentrado una multitud de personas desde el mediodía. Proponen un corte de tráfico puntual en determinadas franjas horarias en la manzana comprendida entre Virgen de Guadalupe, Clara Campoamor, Avenida de España y San Pedro de Alcántara con Santa Joaquina de Vedruna.

Frente a las demandas de estos empresarios están las de los caseteros, que desean impulsar el cañeo de mediodía en el ferial y se oponen a que se autoricen barras fuera y se corten calles. Estos hosteleros aseguran que este año el Ayuntamiento no autorizará las barras. Insisten en que se cumpla la ley y no se les permita consumir alcohol en la vía pública si no cuentan con terraza.

Comidas en la feria

Lo que quieren es que el público acuda desde por la mañana al ferial, para que se recuperen las comidas con grupos de amigos y empresas, como en años pasados. Algunos locales tienen ya reservas confirmadas y van a servir pinchos gratis con las consumiciones.

Mientras, el colectivo de 'los obispos' opina que la feria de día en el centro se ha convertido en un hábito y defiende el derecho a elegir de la clientela.

El Ayuntamiento, por su parte, no ha entrado en valoraciones y la semana pasada se remitió a la presentación del programa de actividades, momento en el que ofrecerá todos los detalles de la celebración.

Como preludio de San Fernando este fin de semana tendrá lugar en el recinto hípico el la 77ª edición del Concurso Nacional de Saltos de Cáceres, en el que competirán un centenar de caballos procedentes de distintos puntos del país y de Portugal.