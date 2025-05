«Sigo siendo un enamorado de la parte antigua de Cáceres»

Se cumplen 40 años de la fundación de la asociación de vecinos Ciudad Monumental de Cáceres. Fue el 6 de octubre de 1983. Antonio Galavís ... Alegre (Santiago de Alcántara, Cáceres, 1952) se convirtió en el primer presidente de un colectivo que ha llegado hasta nuestros días. Este viernes los residentes le rendirán un pequeño homenaje con motivo de la efeméride. Será a las seis de la tarde en las instalaciones municipales de la calle Tiendas.

«Sigo siendo un enamorado de la parte antigua», admite Galavís, que durante sus años en activo tenía una empresa de pulimentos. En la actualidad, vive en el barrio de Moctezuma, donde se instaló hace tres décadas, aunque admite que no le importaría regresar. Ha estado 15 años sin pisar las calles del casco viejo porque ha estado volcado en cuidar a su mujer. Estos días ha retornado al que fue su barrio y asegura que lo encuentra muy cambiado. Para bien, puntualiza.

«Pusimos en marcha la asociación porque había mucho vandalismo; ahora el barrio tiene un aspecto más elegante»

En 1983, cuando la asociación se creó, la zona tenía importantes problemas de delincuencia. La declaración de la Unesco, que reconoció a Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, llegaría tres años después. «Conseguimos que la policía patrullara a pie para echar a los maleantes y para que tomara conciencia de lo que había. La zona estaba bastante abandonada», describe. Por entonces, cuenta, los tirones eran frecuentes e, incluso, había un exhibicionista habitual en las inmediaciones de la antigua residencia femenina de la Trinitarias. Su casa estaba muy cerca de aquí. Vivía en el barrio de San Antonio, donde ahora está el centro de interpretación de la Torre de los Pozos. Echa de menos las noches de verano en la terraza que tenía y la sensación de estar en el campo en pleno casco urbano. «Era otro mundo».

«Empezamos de cero», evoca sobre los orígenes de la asociación. «Teníamos una lucha diaria con la alcaldía. Nos pusimos en marcha porque había mucho vandalismo en la parte antigua. A una mujer le rompieron una pierna al darle un tirón para robarle el bolso. Había muchos atropellos», recuerda Galavís, con el sonido de las campanas de San Juan de fondo.

Estuvo en el cargo durante siete años y, tras 20 como vecino de la parte antigua, se marchó del barrio. «Nos fuimos porque la casa se nos quedaba pequeña y había que hacer obras. Se la ofrecí a mi hija, pero me dijo que no la quería», expone.

«El barrio ha cambiado mucho. Me gusta ahora más. Tiene un aspecto más elegante. Ya no es lo que era. Va prosperando para mejor y eso es bueno. Para mí ha sido un honor muy grande ser su primer presidente», resume. Aunque aplaude el aterrizaje de grandes proyectos, critica intervenciones como la del hotel de Atrio en la Plaza de San Mateo. «Atrio está muy bien. Pero es que han cambiado mucho la estructura. Como restaurante es lo mejor que tenemos en Cáceres. Y eso hay que agradecerlo. Pero hay cosas que no se debían tocar. Ellos presentaron el proyecto, les dieron el visto bueno y todo es respetable. Pero creo que la intervención se nota mucho desde fuera», reflexiona.

Pedro Galavís, que ha escrito ocho libros de poesía –de los que ha publicado tres–, también recuerda que fue bajo su gestión cuando se impulsó la procesión de San Antonio por el barrio judío cada mes de junio.

Tras su paso por la asociación, durante estas cuatro décadas han estado al frente del colectivo vecinal José Manuel Otero, Luis Tejado, Luis García y Juan Manuel Honrado, actual presidente desde 2017.