Siete de cada diez menores de 30 años en Cáceres reconoce haber jugado por dinero

«He visto a amigos que han robado a sus padres y familiares»

Aunque reconoce que no se considera adicto al juego, lo cierto es que Sergio juega al mes unos 40 euros en las apuestas deportivas, diez a la semana. «Personalmente pienso que no he tenido adicción, hay gente que se gasta 100 o 200 euros en una tarde», asegura.

Este joven cacereño, que prefiere no ser identificado, tiene 22 años, está terminando el bachillerato en un instituto de la ciudad y es aficionado al deporte. Dice que se inició en las apuestas al cumplir 18 años. «Lo típico –cuenta– vas a ver el fútbol con los amigos y como estos locales son gratuitos, empiezas echando una partida y vas apostando lo que te toca».

Sergio juega los fines de semana cuando queda con sus amigos en las casas de apuestas para ver los partidos de fútbol, tenis o baloncesto, pero sostiene que hay compañeros que «aprovechan el recreo para jugar» y algunos incluso «se ausentan de clase», dice. «Estos locales ayudan a la gente a tener un sitio donde estar cuando no van a clase», piensa sobre los establecimientos de apuestas que han proliferado en la ciudad.

«He visto casos preocupantes –relata–, a gente llorando que se ha dejado todo el sueldo, y amigos que han robado a sus padres y familiares».

Sobre si ha pensado dejar de jugar, admite que «alguna vez lo piensas, a veces se puede perder el control y me he planteado dejarlo».