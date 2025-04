La Sierrilla se descartó para el complejo budista por su cercanía al casco urbano de Cáceres

La Sierrilla, una de las urbanizaciones más selectas y cotizadas de la capital cacereña, fue una de las zonas que también se barajaron para ubicar ... el complejo budista. «Se descartó por la cercanía con la ciudad», reconoce el arquitecto que dirige las operaciones en España para la Fundación Lumbini Garden, Tomás Vega Roucher. El lugar elegido finalmente para acoger el centro de referencia del Budismo fue el cerro Arropé, que ya fue incluso bendecido en una visita institucional dentro del hermanamiento entre Cáceres y Lumbini que se llevó a cabo en 2021.

Arropé debe afrontar una «ordenación urbanística» que, como ha informado HOY, pasa por la elaboración de un plan especial. Se trata de una herramienta de planificación que permite ajustar el suelo a la actividad que se va a desarrollar sobre el mismo. Los promotores del complejo que incluirá la estatua de Siddhārtha Gautama, el asceta nacido en Lumbini (Nepal), aceptaron esa ubicación porque desde la Junta y el Ayuntamiento se les dio 'por hecho' que quedaría libre de las actuales protecciones ambientales. Tal y como confirma el arquitecto del proyecto en España, la administración les comunicó esa revisión de las ZEPA en Extremadura. Arropé saldría de ese mapa, se apuntó.

Esa actualización de ZEPA tocaría de lleno, por tanto, a la zona de especial protección de aves Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, a la que corresponde Arropé. Aunque el mensaje enviado desde la administración pública a los promotores del complejo budista es que con la supresión de la ZEPA se evitarían los problemas medioambientales, esa no es una tramitación sencilla y no depende de que la aprueben solo el Gobierno extremeño o el Ministerio. También debe dar el visto bueno la Unión Europea, como ha informado HOY.

Organizaciones medioambientales han expresado dudas de que eliminar la ZEPA en Arropé sea el camino más conveniente para facilitar la ejecución de un proyecto que, como recordó Marcelino Cardalliaguet, delegado de Seo/Birdllife, inicialmente se presentó «integrado» en la naturaleza. Cree que si hay problemas con la ZEPA esa integración se pone en duda.

En una conversación con este diario, el arquitecto de la Fundación Lumbini detalló que la ordenación de Arropé debe plasmarse de salida con la presentación del Plan Especial. No es algo que vaya a ser posible, sin embargo, a corto plazo por mucho que ya se tenga, según los promotores, la financiación de los tres primeros templos de Tailandia que se quieren levantar. Lo que sí han venido refrendando los impulsores del complejo budista es que no habrá recalificación del suelo. No se contemplan viviendas ni hoteles.

Todo pasa por la supresión de la zona ZEPA, que no es que se quite para levantar el complejo budista sino que su eliminación formaría parte de esa revisión general prevista.

«Nos metemos ahí porque nos garantizan que se quita la ZEPA», rubrica el arquitecto cuando HOY le traslada la consulta. El terreno pasaría en régimen de cesión a la Fundación Lumbini por 50 o 75 años. Otros lugares ya fueron descartados. Entre ellos, La Sierrilla, que reunía muchas de las condiciones que se buscaban aunque tenía el inconveniente de la proximidad con el casco urbano.

También estuvo en cartera la zona alelada a los Arenales. En ese caso, se descartó porque no era terreno público sino que «pertenecía a una fundación», destaca el arquitecto