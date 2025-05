Sierra pone el foco en el Helga en la invisibilidad de los migrantes

Un total de 62 personas migrantes se escondieron este viernes durante dos horas a lo largo y ancho de la exposición de Santiago Sierra ... en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. El objetivo no era que nadie les buscara ni les encontrara. No se permitía hacerles fotos, y tampoco era la idea poder hablar con ellos.

No es el artista conceptual Santiago Sierra una persona pródiga en dar explicaciones a los periodistas, pero ayer detallaba a la que firma esta crónica que él se limita contar lo que hay y que igual que pasa en la sociedad, los inmigrantes están pero no se les ve. Y de eso se trataba '62 personas', de poner esa realidad en el foco pero no forzarla. De colocar a todos esos hombres y mujeres en el plano en el que suelen estar, diluidos en el paisaje, un poco borrosos, ilocalizables. Claro, que esta interpretación también puede ser un poco libre, porque como reconoce el propio Sierra y el comisario de esta exposición, «la mitad del significado de una obra la pone el espectador».

El único rastro de esta intervención artística era un cartel con el nombre de la misma junto a una fotografía en la que aparece una performance en la galería Helga de Alvear de Madrid en el año 2003. Esta acción, parte del programa 'Un museo abierto al mundo' se lleva a cabo con la Fundación la Caixa.

Era imposible, pues, reparar en estas personas escondidas, y seguramente ninguno de los que asistía en el patio a la Helga´s DJ session que inauguraba la muestra pudo percatarse de lo que se cocía de forma imperceptible. Decenas de personas pasaron directamente del vestíbulo al espacio en el que Loop Up Dj pinchaba temas con el atardecer cacereño como fondo en ese rincón entre Camino Llano y la calle Pizarro y con una temperatura que incitaba a no quedarse en casa bajo ningún concepto.

Esta acción artística, la session de dj, con cerveza gratis para todos hasta las diez de la noche, inauguró la muestra '2.068 dientes, The Maëlstrom, Archivo y Bandera negra'. Previamente hubo una charla con el artista que se llenó, y donde contestó a las preguntas del público. También se proyectó la película 'Santiago Sierra. El dedo en la llaga (2025), un documental producido por Enrique Palacios en colaboración con el Helga de Alvear.

Ampliar Numerosos público asistió a la Helga´s DJ session. JORGE REY

Los actos con motivo de esta nueva muestra continúan hoy sábado con la visita comentada con el comisario de la exposición a las 12 de la mañana. Y el domingo, que es el día Internacional de los Museos, habrá un maratón de visitas comentadas.

Obras

La exposición recoge una importante parte de la producción artística de Sierra y contiene obras históricas, otras producidas especialmente para la ocasión, el archivo donado por el artista al Museo y la primera y la última obra expuestas por Sierra en la galería Helga de Alvear.

Es, además de una gran muestra de su arte, un homenaje a su gran mecenas, la galerista alemana recientemente fallecida. Su producción, que va de la fotografía al vídeo, la performance y la instalación apunta contra el abuso del capitalismo. Es un artista incómodo pero que, como dice, no aspira a hacer un arte decorativo de ese que cualquier rico puede adquirir por dinero.

Helga de Alvear y Santiago Sierra mantuvieron una larga relación profesional que se concreta en las 28 obras con las que cuenta el artista en su colección. Llevaron a cabo juntos ocho exposiciones y participaron conjuntamente en ferias de arte de renombre nacional e internacional. Por ello Sierra ha donado definitivamente todo su archivo compuesto por carteles, negativos fotográfico, 'flyers' y otra documentación al museo cacereño.