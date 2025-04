«Siento que este libro es el principio de una carrera»

Hace siete años la escritora cacereña Montaña Campón contaba en una entrevista en este diario que regalaba su novela corta digital 'El secreto del ... coronel' para que la gente la leyera y la conociera. Siete años, varios premios y muchas páginas después, Campón, de 53 años, siente que ha alcanzado una de sus metas soñadas: publicar con una editorial nacional (Maeva) una novela larga, 'Noche oscura sobre Berlín', de 300 páginas, que se puso a la venta el pasado 2 de octubre, justo antes del Día de las Escritoras, que se conmemora hoy. La obra, que ha escrito en dos años compatibilizando esta tarea con su trabajo como funcionaria de la Junta de Extremadura puede encontrarse en todas las librerías de Cáceres, además de las grandes superficies como Fnac, La Casa del Libro o El Corte Inglés.

–Es un salto importante el que ha dado en la literatura. ¿Cómo lo ha conseguido?

–Esto ha sido a pico y pala. Conseguía muchos premios en relatos breves y llegó el momento en el que pensé que ya había tocado techo y que tenía que dedicarme a la novela. He tenido que aprender a hacer estructura de novela, a formar escenas y el resultado es 'Noche oscura sobre Berlín'.

–Un novelón. Cosa seria.

–Sí. He tenido un golpe de suerte, tengo una representante y ella ha buscado la editorial y la editorial le ha dicho que sí. Hice un intento previo que no funcionó, pero en esta ocasión sí hemos dado en el clavo.

–¿Qué ha pasado desde que repartía sus tarjetas promocionando su novela corta?

–Mucho trabajo, aprender. Para tocar un instrumento tienes que aprender, para escribir tienes que aprender y para escribir una novela tienes que aprender. Tras ese intento que no salió bien hice una novela corta que publiqué con De la Luna libros, 'El enemigo del hombre' y luego llegó este proyecto con el que he tenido éxito

–¿Cuál es su ritual para escribir?

–Yo soy una escritora muy constante, aunque no me cunde demasiado. Me muevo mucho mientras escribo, a lo mejor escribo una frase y luego me voy a cocinar, además siempre escribo en el salón de mi casa y mis hijos están por allí merodeando.

–¿Y qué supone para usted ver este libro publicado con editora nacional?

–Es el principio de una carrera. Es como decir: este es el número uno y creo que tengo oportunidad de seguir aquí, por la seriedad de la editorial y por las opiniones que recibo. Pueden salir nuevos libros.

Red local

–Hasta llegar a este punto ha publicado en editoriales locales, se ha apoyado mucho en esa red que hay en la ciudad y en la región.

–Sí, yo he publicado con Norbanova, con Letras Cascabeleras, con la Editora Regional y con De la Luna Libros. He ido paso a paso y ahora me quedo con Maeva. Es una editorial seria que lleva desde el año 1985 en manos de dos mujeres, de dos hermanas que son unas luchadoras.

–'Noche oscura sobre Berlín' es una historia a medio camino entre Madrid y Berlín de los años 70 con un médico, Martín San Román, como protagonista. ¿Cómo la define?

–Es un romance histórico, me he tomado algunas licencias con la historia pero la mayor parte de los datos que se dan del año 1976 son reales. España y Alemania sí que colaboraban mucho, no sé si hasta el punto de que hubiera doctores españoles en la Charité (el hospital más grande de Alemania, en el Berlín Oriental), pero sí había colaboración turística, cultural, intercambio científico y técnico.

–¿Por qué ha elegido ese contexto?

–Esto sale de un relato breve que yo tenía y que fue premiado por el centro Europa Direct. Era una cosa muy lúdica sobre un chico que descubre que su padre, que había sido pediatra, tenía un apartamento en Berlín, y que había tenido una amante. Se da cuenta de ello coincidiendo con la caída del muro de Berlín. Haciendo la estructura de la novela me di cuenta de que me gustaba la historia del padre, así que tiré para atrás, a la época de la RDA. Los transplantes estaban ya en ciernes, España se estaba abriendo, la RDAtambién necesitaba apertura...me pareció una oportunidad para hablar de ello. La historia y Berlín me han absorbido totalmente.

«Tengo pendiente conocer Berlín, pero el de mi novela, el del muro, ya no existe»

«Es un romance histórico, me he tomado algunas licencias pero los datos son reales»

­–¿Y ha estado en Berlín?

–No he estado, pero en ese Berlín tampoco podría estar. Podría estar en un museo, en algún escenario, pero el Berlín del muro ya no existe, aunque la parte Este sigue teniendo carencias. Pero sí, tengo muchas ganas de ir, tengo que ir.

–Aunque no es la misma época el argumento recuerda 'Los episodios de una guerra interminable' la serie de Almudena Grandes, por esa forma de hilar historias personales con contexto histórico.

–Me he leído 'Los pacientes del doctor García', pero no me he inspirado en esta obra, esto tiene más suspense. En Audible está metido esta categoría.

–O sea, que puede también escucharse.

–Sí, está en audiolibro, en libro electrónico y en libro físico. Ha despertado también interés a nivel internacional y también lo quieren traducir.

–¿Dónde lo presentará?

–Se va a presentar aquí en Cáceres, pero es la editorial la que tiene que elegir el sitio y el lugar, estoy a la espera. También voy a presentarlo en Madrid el día 15 de octubre.