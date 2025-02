«Si hubiera tenido este cáncer en 2003 ahora estaría muerto»

A Juan Luis Picado, abogado cacereño de 52 años, le detectaron un cáncer en 2016, cuando tenía 46 años. Tras hacerse las pruebas pertinentes, descubrió ... que lo que tenía era un sarcoma de Gist, es decir, un tipo de cáncer poco frecuente que se produce como consecuencia de la proliferación a muy alta velocidad de células malignas dentro de las paredes del intestino en su caso, aunque puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. «Es una enfermedad que evoluciona con una rapidez brutal. Yo pasé de no tener nada a tener siete tumores de dos centímetros», señala Juan Luis. Por ello, «es un cáncer poco estudiado, ya que otros se focalizan en una parte del cuerpo», afirma.

Juan Luis Picado ofreció su testimonio en un evento celebrado hace unos días por la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres con motivo del Día Mundial de la Investigación sobre esta enfermedad. Allí se puso de manifiesto la desigualdad existente en la investigación en cáncer, que se agrava en aquellas personas con tumores poco frecuentes y con cánceres con baja supervivencia.

En el caso del abogado cacereño no se detectó tarde. Esta dolencia «hubiera acabado rápidamente conmigo», asegura, si hubiera surgido, por ejemplo, en 2003. Él, tras dos cirugías, está obligado a consumir medicación a diario, la cual vale 3.000 euros mensuales y es sufragada por la sanidad pública, en la que. Juan Luis Picado ha seguido su tratamiento de forma íntegra. «La medicación embrida el crecimiento anormal de las células. No puedes con tu vida, es una quimioterapia oral. He estado trabajando durante seis años tomándola con la falta de memoria y concentración, ira o parte de depresión que ella trae consigo», explica.

«Con estos padecimientos, yo soy autónomo y tengo que trabajar. Tienes que utilizar magias y trucos para que no te lo noten, sobre todo siendo un trabajo intelectual. Cuando estabas acostumbrado a tener una cierta soltura mental, te encuentras que ahora no la tienes. Se produce una frustración muy importante y sufres porque no te ves capaz», añade.

investigación

En su caso, hay un 80% de posibilidades de que el cáncer vuelva. Es por ello que la incertidumbre sobre una posible recaída se agrava. Una vez terminado el tratamiento y la garantía únicamente de revisiones puntuales, Picado prefirió asesorarse con el Grupo Geis (Grupo Español de Investigación en Sarcomas). Este está conformado por médicos especialistas, cirujanos y oncólogos que investigan exclusivamente sobre sarcomas. Juan Luis se sumó a las pruebas de este grupo, financiadas por escandinavos. «A los tres años acaba el tratamiento, no hay más medicación y solo se hacen revisiones puntuales. Si dejo la medicación, el cáncer vuelve. Yo me busqué la vida para entrar en un ensayo clínico que me permitiera tener acceso a esa medicación durante más tiempo. Me han hecho experimentos para intentar ayudar a sarcomas como el mío y para ver si el tratamiento que utilizan es el correcto o no», relata el abogado.

«El sarcoma se investiga muy poco», añade. «A nivel mundial hay segundas y terceras líneas de medicación por si esta falla, pero desde que se investiga y el medicamento sale a la calle han pasado 500 días. Yo no tengo tanto tiempo. Necesito que la burocracia administrativa sea lo bastante rápida para que si un medicamento está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, este pueda llegar en días o semanas».

Información

Juan Luis Picado ha hecho una importante tarea de investigación por su cuenta para tener toda la información posible acerca de su situación y poder estar así al tanto de todas las novedades. «El enfermo se vuelve un buscador de soluciones mientras no sabe si va a seguir viviendo. Yo le echo en cara al sistema que no te facilita la información que debe a una persona en esa situación».

Dice que este periplo lo pasó «realmente mal» por la falta de información. «Las personas enfermas tienen la necesidad de formarse e informarse para sobrevivir. Procuro ser la voz de los que no pueden hablar o no tienen medios para hablar. Desde la administración se pueden hacer muchas cosas orientadas y derivando a los que lo necesiten a centros de referencia», manifiesta. Un punto clave para su formación, según señala, fue «el movimiento asociativo». «Me empezaron a abrir los ojos de lo que había».

Según datos de la propia asociación, alrededor de 68.000 personas fueron diagnosticadas el último año con un tumor poco frecuente (un 22% y un 24% de los casos totales) y más de 100.000 personas en España cada año son diagnosticadas con un tumor con una supervivencia inferior al 30%. Por este motivo, desde la Aecc solicitan que los tumores poco frecuentes y con menos del 30% de supervivencia se investiguen «al 100%».