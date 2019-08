Sesenta proyectos de acción y servicios sociales se benefician de ayudas de hasta 5.000 euros REDACCIÓN Viernes, 23 agosto 2019, 08:39

cáceres. Entidades sin ánimo de lucro recibirán ayudas de la Diputación de Cáceres de hasta cinco mil euros para desarrollar sus proyectos relacionados con actividades de acción social y servicios sociales en distintos puntos de la provincia.

Las ayudas se destinarán a actuaciones de sensibilización, como el programa sobre las consecuencias de las adicciones en la población joven de la Asociación de derecho humanos de Extremadura, prevención, detección, asistencia como es el caso de la iniciativa de la Asociación de Fibromialgia y por último, tratamiento, por ejemplo el proyecto 'Cuidando al cuidador. Tratamiento psicológico a familiares de enfermos alcohólicos' del colectivo ANEX. Los ámbitos tenidos en cuenta para la adjudicación de las ayudas han sido el socio-sanitario, socio-educativo, psico-social y de inserción social-comunitaria.

82 solicitudes

De las 82 asociaciones que solicitaron las ayudas, 60 serán las receptoras. Las que han quedado excluidas ha sido por presentar proyectos que no formaban parte de las categorías subvencionables, no entregar la documentación dentro del plazo establecido o no alcanzar la puntuación mínima requerida. Se necesitaban 60 puntos en total, 45 respecto al proyecto y 12 en lo referente a viabilidad. A pesar de esto, uno de los colectivos no puede recibir la compensación pese a haber superado la calificación mínima por su orden de puntuación y además, se han agotado los fondos disponibles.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Diputación de Cáceres que cuenta con un importe total de 300.000 euros. Los fondos forman parte del Presupuesto General con el que cuenta Diputación para la 'Convocatoria de Ayudas Sociales'.

Una Comisión de Valoración presidida por la diputada de Políticas Sociales, Amelia Moreno Fragoso, ha resuelto la adjudicación cuyas bases se publicaron el 5 de abril. El plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de diciembre.