El SES contrata el control de calidad de la segunda fase del Hospital Universitario

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:09

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a la contratación del control de calidad de la obra de construcción de la fase 2 del Hospital Universitario de Cáceres, por un importe de 1.052.700 euros y una financiación del 85 por ciento con cargo a fondos Feder.

El proyecto contempla actuaciones en el actual edificio, así como una nueva edificación anexada al mismo, la construcción de una nueva Base de Emergencias y todo el espacio urbanizado necesario.

Tras las obras proyectadas, la superficie total construida será de 153.607,43 metros cuadrados y, según el SES, se dispondrá de «un centro sanitario de primer nivel que incorporará todos los servicios asistenciales necesarios para atender a la población de la ciudad de Cáceres y su área de influencia».

