Servicio especial de autobuses para el festival Extremúsika en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado la puesta en marcha un servicio extraordinario de autobuses urbanos que circularán del jueves 12 al sábado 14 de octubre con motivo de la celebración del festival Extremúsika en el Recinto Hípico. Una medida adoptada «en vistas de ... gran afluencia de público, en su mayoría de personas jóvenes, que a lo largo de los próximos días asistirán al Festival Extremúsika», ha explicado el concejal del área, Pedro Muriel.

Los autobuses realizarán el trayecto ida y vuelta desde la avenida de Alemania, 2 al Recinto Ferial, con un total de 11 vehículos articulados. El Ayuntamiento hará un seguimiento del servicio y se adaptará en función de la demanda, ha avanzado el edil, que ha animado a todos los ciudadanos a «utilizar este servicio para evitar posibles atascos y disfrutar de la fiesta con la tranquilidad».

HORARIO DE AUTOBUSES Jueves 12 Habrá tres autobuses articulados de 17:00 hasta aproximadamente las 6:00 de la madrugada

Viernes 13 Habrá cuatro autobuses articulados de 16:00 hasta aproximadamente las 6:00 de la madrugada

Sábado 14 Habrá cuatro autobuses articulados desde las 16:00 hasta aproximadamente las 7:00 madrugada.

Natos y Waor y Ska-p, el viernes; y Boikot y El Drogas, el jueves, son algunas de las actuaciones más destacadas del Festival Extremúsika. El jueves están previstos, además de Boikot y El Drogas, los conciertos de El Jose, Fernando Costa, La M.O.D.A., Marc Seguí, Matthias Tanzmann, M¨tiza, Muyayo Rif, Ptazeta, Recycled J, RVFV, Zoo, Dante, Darkness Bizarre, Delgao, Jarfaiter, Javypablo, Kiza, Los Niños Jesús y Parkineos.

El viernes, actúan Delaossa, El último Ke Zierre, Eskorzo, Hora Zulú, Mago de Oz, Morad, Muerdo, Obús, Xenia, A Tiro, Al Safir, Daniflakko, Ezvit 810, La Regadera, Love Yi, Nando Rodríguez, Nickzzy, Serial Killerz y Zaidbreak DJ, además de los arriba mencionados Natos y Waor y Ska-p.

El sábado llegará el turno del artista canario Quevedo y del grupo Celtas Cortos. Completan la jornada los conciertos de Ayax y Prok, Belén Aguilera, Fernanda Martins, Hard GZ, Hens, Horacio Cruz, Kaydy Cain, La Pegatina, Los Chikos del Maíz, Miguel Campello, Talco, Tu otra bonita, Anier, Carlos Chaparro, Carmen Berrocal, La pantera, Las Ninyas del Corro, We are not dj` y Yeicoxtoni.