Septiembre, todo empieza en Cáceres

Digan lo que digan el mes de septiembre es ese momento en el que todo empieza, probablemente más que el uno de enero. Bajan levemente ... las temperaturas, si hay chavalada en casa preparamos la vuelta al cole y forramos libros y quien más quien menos se plantea empezar pronto con alguna actividad que le levante del sofá.

La ciudad también se sacude la pereza e inicia su septiembre activándose. El espacio de arte y acción Belleartes inauguró el pasado jueves dos exposiciones. Una de ellas es 'La pesca, después de una vida dedicada', que firma el joven autor HUFO, Hugo Nieto González. El proyecto, explica, se centra en documentar la vida y el trabajo de los pescadoes en la Caleta de Vélez, en la región de la Axarquía. «El objetivo es capturar no solo el acto de la pesca, sino todo el proceso antes y después de la faena, destacando los cuartos de armadores, que funcionan como una «segunda casa» para los pescadores. El proyecto busca reflejar la pasión y dedicación de estos trabajadores del mar, mostrando una conexión emocional profunda con su oficio», indica la organización en una nota de prensa.

No solo se inauguró esa exposición el pasado jueves en la sala Belleartes. También lo hizo la de Raúl Velardo Álvarez en colaboración con David Matusevich y Bea Álvarez llamada 'Una misión para manifestar un sentimiento'. Esta muestra fotográfica abre la Sala be, un espacio específico dentro del espacio de arte dedicada a los proyectos de jóvenes creadores. Según explica Velardo Álvarez fue a principios de este año cuando decidió lanzarse a ese proyecto «porque tenía ganas de materializar todo por lo que había estado pensando hasta ahora, tomármelo como una ofrenda de amor hacia aquellas personas a las que quiero y a mí mismo, de las que he podido alejarme en un momento dado del camino y a todas aquellas personas que me enseñaron algo en un determinado momento. No es que no estuviera, es que estaba en una misión para manifestar un sentimiento».

No muy lejos de ese espacio, en La Sindicalista, en la calle Roso de Luna, se inauguró la muestra 'Mitos cotidianos', de la artista cacereña Attharam (Marta Hoyos) que se aleja de su característico enfoque en el autorretrato para explorar, explica la organización en una nota de prensa, «los mitos clásicos griegos a través de los rostros de otros individuos». La fotógrafa Attharam «reinterpreta las historias de personajes legendarios como Narciso, Medusa o Pandora desde una perspectiva actual, conectándolos con problemáticas y experiencias que resuenan en el presente». Cada imagen de las que pueden verse en esta exposición «no solo busca traer al frente temas universales como el poder, el amor, la identidad o la tragedia, sino que también pone de relieve cómo estos mitos ancestrales siguen encontrando eco en nuestras vidas cotidianas». Se ofrece una vuelca de tuerca creativa, con versiones más humanas y una reinterpretación traída al prisma más contemporáneo.

La artista interpela a los espectadores y les pregunta con qué personajes de la mitología se identifican. Esta muestra puede verse con entrada libre en un espacio que abrió sus puertas hace dos años y medio y que sigue programando actividades con vigor. La inauguración de esta exposición contó con la presencia de muchos artistas y de la ciudad. Cultureteo puro justo en el momento en el que la procesión de la Virgen de la Montaña estaba pasando por la Plaza Marrón. Cáceres demuestra que es una ciudad de contrastes.

Todavía está abierta una exposición que puede verse en el Palacio de las Cigüeñas hasta el próximo 24 de noviembre. Se trata de 'Historia de la intendencia. El arte sin gloria', que pretende dar a conocer de una manera amena la historia del cuerpo de Intendencia a través de 11 ilustraciones con sus correspondientes carteles explicativos sobre los principales hitos de la historia de este cuerpo, acompañados de una exposición fotográfica y una muestra de vestimentas y uniformes históricos del cuerpo.

Cambio de tercio. El pasado día 5 de septiembre presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales recibió el galardón 'Extremeño del año' que le fue otorgado por la Asociación Cultural Extremeña 'Zurbarán' y que Morales extendió a los emigrantes que tuvieron que salir de su tierra y que «sienten pasión de ser extremeños, pasión de ser catalanes, defendiendo siempre su identidad extremeña en Cataluña», según explicó.

El encargado de hacer la entrega del galardón fue el presidente de honor del certamen internacional de pintura 'Zurbarán', José López León, un certamen de reconocido prestigio nacional e internacional y que organiza esta asociación.

Otra asociación, en este caso la Extremeña de Mujeres con Discapacidad celebró ayer en Cánovas la muestra 'Somos barro' en el que podía experimentarse las sensaciones físicas al convivir con la discapacidad. La secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, participó en esta actividad.

No ha cesado la música a lo largo de todo el verano en la ciudad. El Corral de las Cigüeñas ha estado muy activo y el pasado jueves contó con la actuación de Capitán Bombay, un grupo afincado en el valle de Benasque, en Huesca. El Foro de los Balbos acogerá este fin de semana una nueva edición del Escenario Amex, con un buen plantel de grupos con sello local. ¡Hasta el sábado!