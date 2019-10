Las sentencias del Plan de Empleo en Cáceres se retrasarán hasta 2020, aunque los trabajadores piden cobrar ya Trabajadores concentrados a las puertas del Ayuntamiento, en una imagen de archivo. :: hoy El Ayuntamiento se ha personado en todos los procedimientos y reconoce las cantidades pendientes, pero sigue sin afrontar los pagos MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 16 octubre 2019, 08:34

Los antiguos trabajadores municipales contratados con el Plan de Empleo Social siguen pendientes de cobrar los impagos. Son más de un centenar de demandas las que se pusieron en marcha aunque el número de afectados es, con certeza, bastante mayor. El actual equipo de Gobierno se ha comprometido a afrontar el pago de las cantidades adeudadas, pero los casos se siguen viendo en sede judicial.

El Juzgado de lo Social ha fijado más de una veintena de vistas en las últimas semanas. El problema es que algunas de ellas no serán hasta finales del primer trimestre del próximo año. De esta forma, entre su celebración, las sentencias y la orden de pago pasarán varios meses más. «A este paso, nos vamos hasta el verano. No era lo que nos habían dicho en el Ayuntamiento. Porque seguimos igual», lamenta uno de los afectados, un antiguo ordenanza al que se deben todavía cerca de 3.000 euros.

EL DATO

El caso viene de lejos. Lo activó con su demanda judicial un trabajador que había ejercido como ordenanza en la casa de cultura de Moctezuma entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Reclamó una serie de complementos que no se le habían tenido en cuenta en su nómina y que sumaban la cantidad de 1.922 euros. Ese caso lo llevó la letrada Margarita Abella, que abrió el camino a las decenas de reclamaciones que vinieron a continuación, una vez que el Juzgado de lo Social número 1 falló a favor del antiguo empleado municipal.

«El problema es que la voluntad de pagar que decía tener el nuevo Gobierno no se ha cumplido. No tiene sentido tener que esperar a que haya más sentencias. Si se ha asumido el compromiso de pagar, pues páguese», añade Abella, que cree que el asunto quedaría zanjado con una resolución del alcalde con esa orden de pago. En el equipo de Gobierno se insiste en la voluntad de cumplir con los pagos pendientes, aunque todavía no se ha fijado una cifra definitiva del impacto que tendrá en las cuentas públicas este problema.

El pasado lunes estaba fijada una vista. Para el miércoles 23 se anuncia otra. Para noviembre ya se han fijado cuatro y en diciembre habrá siete más. Pero también las hay mucho después. Algunas de las últimas programadas serán en marzo. En todos los casos, el Ayuntamiento lo que hace es encomendar la asistencia jurídica a su abogada, Pilar Mastro. A la vez, «reconoce el derecho» a cobrar de los trabajadores y ratifica su «compromiso de pago». Los contratados del Plan de Empleo se quejan de que eso ya lo han escuchado antes y quieren que se les pague sin tener que esperar más. No descartan algún tipo de protesta. Entre las que han barajado están una cacerolada o una concentración.

