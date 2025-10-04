Una sentencia del TSJEx permite al Ayuntamiento arreglar el Guadipark

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso de apelación de la empresa Salud Mental ... Inserta contra una sentencia de primera instancia que autorizaba la reversión del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones del área de recreo Guadipark.

Según informó ayer el portavoz municipal, Ángel Orgaz, tras la Junta de Gobierno, aunque todavía cabe un recurso de casación, con esta sentencia el Ayuntamiento ya podría incautar la cantidad de unos 50.000 euros «para proceder a esas reparaciones y a subsanar esas deficiencias que la empresa, según los informes municipales, dejó en las instalaciones».

Asimismo, el portavoz informó de otra sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres contra una persona particular como autora de un delito leve de usurpación de vivienda de titularidad municipal, por la que se la condena a tres meses de multa con cuota diaria de cuatro euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas, así como a dejar libre la vivienda situada en la calle Río Vístula de Cáceres.

La Junta de Gobierno local ha conocido también la autorización de la secretaría de Interior y Seguridad de la Junta de Extremadura para ampliar el horario de cierre de todos los establecimientos la madrugada del 3 y 4 de octubre en dos horas, por el Festival Cáceres Blues; las madrugadas del 11 al 13 de octubre por el Extremúsika; y los días 17 y 18 de octubre por el Cáceres Underground Weekend.

Orgaz ha indicado también que el lunes 6 de octubre la fachada del Ayuntamiento se iluminará de azul y naranja por el Día Mundial De la Parálisis Cerebral. El martes, miércoles y jueves 7, 8 y 9, se iluminará de azul y magenta, los colores de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, con motivo del Congreso Turespaña; y el viernes y sábado de amarillo por el Día Mundial de la Salud Mental.