Una sentencia dice que el suelo donde se vertieron 22.610 litros de fuel está recuperado El camión cisterna volcó en la rotonda de incorporación a Cáceres Sur y a Aldea Moret

El suceso fue llamativo. Un camión cisterna de Repsol volcó en la rotonda de incorporación a Cáceres Sur y a Aldea Moret, y durante horas estuvo manando del camión gasóleo y gasolina. Estuvieron cortadas dos vías de acceso a la ciudad, desde Mérida y Badajoz, durante 17 horas. En total se derramaron 22.610 litros de hidrocarburos.

El suceso ocurrió el 24 de septiembre de 2007, pero es ahora cuando una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia indica que el suelo está recuperado, ante la queja de propietarios de la finca en la que se derramó el fuel, que señalan que no se debía declarar recuperado ambientalmente el ecosistema y el suelo, debiendo continuarse con la descontaminación de la finca. Los dueños dicen que están afectadas las aguas subterráneas.

Según se indica en la sentencia, desde el 2007 hasta el 2014 se realizaron diferentes trabajos y estudios de contaminación, llegando a la conclusión de que no existían riesgos asociados al suelo. El 10 de marzo de 2017 se declaró el suelo afectado como recuperado ambientalmente, sin perjuicio de que la Confederación Hidrográfica del Tajo evaluara las aguas subterráneas. La Confederación advirtió de que no se podían dar por terminados los trabajos de recuperación, al indicar que seguía el riesgo en las aguas subterráneas. Al final se consideró que el suelo estaba recuperado, procediendo a la inscripción del suelo como alterado. Los propietarios querían que figurara que el suelo más que alterado está contaminado. No prosperó su recurso.