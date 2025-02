La Sagrada Cena y el Nazareno intercambiarán cofrades en la Semana Santa cacereña si no tienen suficientes Las dos cofradías cacereñas llegan a un acuerdo sin precedentes entre ambas hermandades para asegurar la salida de las procesiones ante el temor de que la asistencia de hermanos de carga baje por la pandemia

María José Torrejón Cáceres Jueves, 10 de marzo 2022, 14:29 Comenta Compartir

La cofradía de la Sagrada Cena y la del Nazareno, ambas vinculadas a la parroquia de Santiago de Cáceres, han llegado a un acuerdo sin precedentes entre ambas hermandades. La próxima Semana Santa, que arranca dentro de un mes después de la suspensión de las dos últimas ediciones por la pandemia, podrán intercambiar sus hermanos de carga. Esta decisión se adopta debido al temor de ambas cofradías por el hecho de que no acudan los cofrades habituales por miedo a contagios y los pasos no puedan salir a la calle. El acuerdo establece que los hermanos de cada hermandad podrán cargar en la otra cofradía a la que no pertenecen llevando la túnica de su propia cofradía. Y es válido para la procesión de la Sagrada Cena del Jueves Santo y para la de la madrugada, protagonizada por la hermandad del Nazareno.

Ambas cofradías han enviado esta mañana una comunicado conjunto. «Para contar con una mayor seguridad en la organización y poder solventar posibles problemas por la falta de asistencia en este año 2022, se ha acordado que los hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno puedan ir a cargar con su túnica a la procesión de la Sagrada Cena y que los hermanos de la Sagrada Cena podrán acudir con su túnica a cargar en la procesión de la madrugada», señala el texto. «Nos gustaría que este gesto de hermanad entre cofradías significase para todos los hermanos de ambas instituciones un aliciente para acudir con mayor ilusión a nuestras procesiones», agrega.

Ampliar Procesión de la madrugada. HOY

Las cofradías también dejan claro que tienen «el firme propósito de salir en procesión por las calles de Cáceres» y que lo harán con todas las precauciones y poniendo todos los recursos necesarios para hacerlo de forma segura.

Este acuerdo no afecta, de momento, a la otra procesión que protagoniza la cofradía del Nazareno, la del Domingo de Ramos, porque para este desfile tiene hermanos de carga asegurados. La clave de la madrugada es que la hermandad saca a la calle un total de nueve pasos y solo uno, el de la imagen del Nazareno, tiene relevo. La Sagrada Cena, mientras tanto, solo tiene relevo para el paso que portan los jóvenes. Carece de refuerzos para el monumental paso de la Sagrada Cena (que precisa un centenar de hermanos para levantar sus 2.000 kilos de peso) y para el de la Virgen del Sagrario, que sale a hombros de 50 cofrades.

«Nos hemos dado cuenta de que hay mucha incertidumbre. La gente no sabe qué va a hacer. Como hay ese miedo, tememos que no acudan los suficientes hermanos y por eso hemos tomado la decisión», explica Ricardo Fernández, mayordomo de la Sagrada Cena. No es la primera vez que ocurre algo así en la Semana Santa de Cáceres. Hace varias décadas, unas cofradías apoyaban a otras para sacar sus pasos. Pero con el 'boom' de los años noventa esta costumbre se extinguió. Hasta ahora.

Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, subraya la lección de hermandad de ambas cofradías y no descarta que otras tomen nota en los próximos días. «El cofrade de siempre tiene más ganas que nunca de salir en procesión», tranquiliza.

Temas

Cáceres