«Será un pregón personal, emotivo y sentimental» Ismael López Martín | Pregonero de la Semana Santa de Cáceres

En 2016 Ismael López Martín (Cáceres, 1987) subió al escenario del Gran Teatro para presentar a su antiguo profesor José Luis Bernal, entonces pregonero de la Semana Santa cacereña. Tres años después, Ismael volverá a pisar el escenario del recinto de la calle San Antón el próximo 4 de abril. Ahora el pregonero es él. Licenciado en Filología Hispánica y doctor internacional en Estudios Filológicos y Lingüísticos, trabaja en la actualidad como profesor en el IES Valle del Jerte, en Navaconcejo. Pertenece a cinco cofradías (Humilladero, Nazareno, Batallas, Cristo Negro y Dulce Nombre). En una de ellas, la del Humilladero, ostenta el cargo de vicemayordomo.

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Semana Santa?

-Cuando salía siendo muy pequeño en las procesiones de la 'Burrina', con la Vera Cruz o en la de la Madrugada.

-¿Cómo vive actualmente la fiesta? ¿Carga en las procesiones?

-Ahora, como tengo un cargo de responsabilidad, es diferente. La tarea que me tiene encomendada la cofradía del Humilladero es a la que me dedico, que es a la organización de las procesiones. Pero yo sí he cargado, claro. También he sido capuchón y he estado en bandas de cornetas y tambores.

-¿Cómo ve la fiesta? ¿Goza de buena salud?

-Sí, creo que goza de buena salud. Me da la sensación de que estamos en una época de consolidación del trabajo que han hecho la cofradías y los cofrades. Tenemos que seguir trabajando para que la cosa vaya bien.

-¿Tiene ultimado el pregón?

-Ya está terminado. Estoy en fase de corrección.

-¿Qué tipo de pregón será: histórico, personal, espiritual...?

-Será un pregón personal, emotivo y sentimental. Contaré lo que yo siento y he sentido estos años sobre la Semana Santa.

-¿Su vinculación cofrade le viene de familia?

-Sí. Varias generaciones de mi familia han pertenecido a cofradías como hermanos de carga, han sido miembros de la juntas de gobierno y han pertenecido a bandas.