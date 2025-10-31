Francisco Pizarro Escribano, elegido pregonero de la Semana Santa de Cáceres de 2026 Vinculado a varias cofradías cacereñas, trabaja como director de desarrollo de negocio en Fundecyt-Pctex y responsable de CEEI Extremadura

M Fernández Cáceres Viernes, 31 de octubre 2025, 08:40 | Actualizado 11:30h.

Francisco Pizarro Escribano será el pregonero de la Semana Santa de Cáceres en 2026. Así lo ha decidido la Unión de Cofradías Penitenciales, que ha elegido a este cofrade vinculado a las hermandades de los Ramos, Nuestra Señora de Guadalupe del Vaquero y de la Santa y Vera Cruz en su última sesión plenaria para pronunciar el discurso de apertura de actos de la celebración religiosa el próximo año.

Pizarro es director de desarrollo de negocio en Fundecyt-Pctex, la fundación sin ánimo de lucro del sector público extremeño que gestiona el parque científico y tecnológico de Extremadura a través de dos sedes, instaladas en los campus universitarios de Badajoz y Cáceres, así como una red de incubadoras tecnológicas distribuidas por al región.

También es director de CEEI Extremadura, el centro europeo de empresas e innovación de Extremadura vinculado a Fundecyt y que ofrece servicios orientados a promover y potenciar la innovación en pymes a través de procesos de incubación.

Anteriormente ejerció otras funciones ejecutivas, como consejero delegado de la Sociedad Gestora de la Ciudad de la Salud y coordinador del CIADE (Centro de Iniciativas Emprendedoras de la Universidad Autónoma de Madrid). También trabajó en la empresa privada.

Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Extermadura y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, cuenta con un máster en Administración y Dirección de Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro a través del Centro Internacional Carlos V de la Autónoma de Madrid, que finalizó con una tesina sobre nuevas formas de gestión sanitaria, y tiene un diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado en Contabilidad y Organización de Empresas de la misma universidad.

Ha prestado servicios de asesoramiento tecnológico a diferentes instituciones, ha impartido cursos de creación de empresas y gestión de la innovación y conferencias, es autor de artículos y publicaciones sobre emprendimiento e innovación y también ha sido profesor en varios másteres en universidades madrileñas.

También ha desarrollado labor investigadora y de consultoría, centrada en ámbitos como el análisis del perfil del emprendedor y el diseño de plataformas de servicios de creación y desarrollo de empresas.

Pizarro coge el testigo de José Enrique Pardo, periodista y director de la cadena Cope en Extremadura, que fue el pregonero de la Semana Santa en 2025.