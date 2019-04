Estudiantes, Andaluces y la Soledad vertebran el Viernes Santo en Cáceres Saeta en lengua de signos. Juan 'Borrasca' canta al Cristo Negro junto a una intérprete:: lorenzo cordero Las hermandades barajan planes alternativos por si la lluvia prevista para hoy les impide realizar sus recorridos completos MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Viernes, 19 abril 2019, 11:03

«Nosotros no nos arrugamos ante el agua», afirma rotundo José Manuel Caballero, mayordomo de la cofradía del Cristo del Calvario, popularmente conocida como hermandad de los Estudiantes. Si todo va sobre los previsto y el tiempo respeta, esta cofradía partirá hoy de la iglesia de Santo Domingo a las doce del mediodía.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de lluvia oscila entre el 95 y el 80 por ciento en la capital. «Tiene que ser algo muy gordo para que nosotros no salgamos», apostilla Caballero. Los Estudiantes tienen diseñados varios itinerarios alternativos si la lluvia les sorprende en la calle. Uno de ellos sería llegar solo hasta la Plaza de San Juan y, desde allí, regresar hasta Santo Domingo por la calle Gran Vía. «Tenemos plan B, plan C y hasta plan H», zanja el mayordomo.

En 2018 los Estudiantes celebraron su 60 aniversario con un recorrido especial. Este año han vuelto al itinerario de siempre. El saetero Jorge Peralta, de la mano de la asociación 'Flamenc@s de verdá' y el Ateneo de Cáceres, cantará al Cristo del Calvario en tres puntos del desfile. Lo hará en la confluencia de la calle Moret con Pintores, en Donoso Cortés y en la plaza del Doctor Durán.

En este último punto el saetero estará acompañado por una intérprete de signos. «Todo el mundo tiene derecho a sentir la saeta, de una manera o de otra», afirma Peralta. Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación de Personas Sordas de Cáceres con motivo de su 40 aniversario. La intérprete también acompañó el pasado Miércoles Santo a Juan López Corrales, 'El Borrasca', durante la saeta que le dedicó al Cristo Negro a su salida de la Plaza de Santa María.

Tres procesiones vertebran la agenda del Viernes Santo en Cáceres. Además de los Estudiantes, también desfila hoy la cofradía de la Expiración (conocida como hermandad de los Andaluces) y la de la Soledad y el Santo Entierro.

La primera en salir a la calle será la cofradía de la Expiración, que también tiene varias opciones de recorridos, condicionados por el tiempo. El desfile parte a las 11.00 horas desde la plaza de San Mateo. Destaca el paso del Cristo de la Expiración de la Arguijuela, de autor anónimo, original del siglo XIV. Saldrá en procesión junto al paso de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, una imagen de 2003.

La tarde estará marcada por la procesión del Santo Entierro, de la cofradía de la Soledad, considerado el desfile oficial de la Semana Santa cacereña. Su inicio será a las 20.00 horas. El año pasado no pudo salir por la lluvia. Cuenta Miguel Ángel García, mayordomo de la Soledad, que en su caso no existen recorridos alternativos. Se sale o no se sale. En este último escenario, indica, la ceremonia previa del descendimiento prevista en San Mateo a las 19.00 horas se realizaría en el interior de la ermita de la Soledad si el agua no permite realizarla al aire libre.

Sábado Santo con novedad

Y mañana, Sábado Santo, se celebrarán dos procesiones. Es toda una novedad, ya que hasta ahora solo había un desfile en esta jornada. A la salida de la cofradía de Batallas desde la Concatedral de Santa María (20.00 horas) con la imagen de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret, se suma este año el desfile de la cofradía del Cristo de la Victoria.

Esta procesión no es nueva, pero sí es la primera vez que sale en Sábado Santo. El cambio de día coincide con el décimo aniversario de la hermandad, vinculada a la parroquia de San Juan Macías, en Mejostilla. «Nuestra imagen es un resucitado y tiene más lógica que salga el Sábado Santo», apunta Claudio Plata, mayordomo de la hermandad. Hasta ahora, el desfile se venía realizando el Sábado de Pasión, el día previo al Domingo de Ramos.

La procesión realizará su itinerario habitual. Saldrá de la parroquia de Mejostilla a las 17.30 horas. Cruzará el puente de la Ronda Norte, pasará por la Plaza Mayor y se recogerá en el Palacio de ACISJF.