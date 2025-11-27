DYA, Luis Manuel Rodríguez y Juan Raúl Galán, Cofrades de Honor de la Semana Santa cacereña 2026 La Unión reconoce el compromiso y trabajo de los galardonados en pro de las cofradías y de la Pasión

Jueves, 27 de noviembre 2025

La Unión de Cofradías de Cáceres ha elegido a los Cofrades de Honor de la Semana Santa 2026. Son la asociación DYA Extremadura, Luis Manuel Rodríguez Parra y Juan Raúl Galán Monroy, este último a título póstumo.

Así se ha decidido en el pleno de este jueves, que ha nombrado a estas dos personas y a la agrupación extremeña «por su compromiso y trabajo en pro de las cofradías y de la Semana Santa cacereña».

Luis Manuel Rodríguez.

Luis Manuel Rodríguez Parra es mayordomo de los Ramos y Juan Raúl Galán Monroy, que falleció recientemente, pertenecía a varias confradías, entre ellas a la de la Virgen de la Montaña.

La entrega de los reconocimientos tendrá lugar en el transcurso del pregón oficial de la Semana Santa 2026.