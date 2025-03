Las cofradías de Cáceres empiezan a ensayar para el regreso de la Semana Santa

El cartel oficial de la fiesta se presenta el sábado

Al margen de las 'igualás' y ensayos de costaleros, hay otra evidencia que muestra que los preparativos de la Semana Santa cacereña, suspendida en sus dos últimas ediciones por la pandemia, están en marcha. La Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres celebra el próximo sábado, día 15, el primer acto del año: la presentación del cartel oficial de la fiesta. Será en la Concatedral de Santa María.

Es habitual que el colectivo cofrade presente en estas fechas su cartel oficial, justo antes de la celebración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar en Madrid del 19 al 23 de enero, para que la Pasión cacereña pueda formar parte del paquete de atractivos que la ciudad 'vende' en esta cita.

No obstante, la presentación del cartel no garantiza la celebración de la fiesta, ya que la Semana Santa de 2021 también tuvo su cartel oficial y, finalmente, las procesiones no se celebraron.

Hoy por hoy, indica Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías, se trabaja con la idea de que este año sí habrá procesiones en las calles. «Siempre nos fijamos en el Carnaval de Badajoz, que es la primera gran fiesta del año. Y allí ya han hecho el sorteo del desfile de comparsas», ilustra. No obstante, consciente de la situación actual, señala que la celebración se irá adaptando a las circunstancias del momento. La semana que viene la Unión celebrará una reunión en la que se abordarán, entre otras cuestiones, las medidas de seguridad que adoptarán las cofradías.

El cartel oficial de la Semana Santa de 2022 está protagonizado por una fotografía de la hermandad del Cristo del Amparo tomada por Juan María Rufo Jimeno, ganador del concurso al que se presentaron once obras.