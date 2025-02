Las cofradías de Cáceres activan la cuenta atrás a dos meses del inicio de la Semana Santa

«En marzo el tiempo no siempre acompaña y eso nos preocupa»

La de 2024 será una Semana Santa tempranera. La primera procesión se celebrará el 23 de marzo, Sábado de Pasión. Los cofrades, en general, prefieren que la fiesta tenga lugar durante el mes de abril porque, según indican, no hay que estar tan pendientes del cielo y las temperaturas suelen ser más favorables. «Todas las cofradías están ya funcionando a tope. Tenemos mucha ilusión y esperamos que el tiempo nos respete. Es algo que nos preocupa porque cuando la Semana Santa cae en marzo el tiempo no siempre acompaña. Hace más frío y es todo más complicado. Cuando la Semana Santa cae a mitad de abril, el tiempo suele ser mucho mejor», apunta Jesús Sellers, vicepresidente de la Unión de Cofradías. Para la edición de este año no se prevén grandes novedades. El Lunes Santo la cofradía de la Salud y la de Batallas han hecho reajustes para que sus desfiles no se solapen y hermandades como la de Jesús Condenado y la del Despojado cambian sus itinerarios.