Las cofradías cacereñas se resignan y viven la Pasión en las iglesias

Una tras otra. Así, en cascada, se fueron cancelando las cuatro procesiones previstas ayer en Cáceres. La primera en suspenderse fue la de la Sagrada ... Cena, cuya salida estaba programada para las once de la mañana desde la iglesia de Santiago.

Hasta ese momento, no llovía en la ciudad. Pero las predicciones no daban ninguna garantía. La junta de gobierno de la hermandad, reunida hasta entonces, comunicó su decisión a las 11.06 desde el altar del templo.

«Llega uno de los momentos más duros para un mayordomo y para su junta de gobierno. Hemos tomado la decisión de suspender la procesión. Hemos llamado a la Agencia Estatal de Meteorología y no nos aseguran que no haya agua», comunicó Ricardo Fernández, el mayordomo.

«El problema –prosiguió– es la envergadura del paso de la Sagrada Cena. No es fácil de manejar, ni se puede refugiar en cualquier sitio. El problema también es el suelo. Hemos velado siempre por mantener la seguridad de todos vosotros y del patrimonio de la cofradía. Es mucho lo que se pone en juego. Y ciertamente el tiempo no nos da una seguridad para salir. No nos podemos arriesgar», apostilló.

La desolación se apoderó entonces de los asistentes. Al no poder realizar su estación de penitencia, la hermandad optó por realizar un acto dentro de la iglesia que contó con las actuaciones de las dos bandas contratadas para la ocasión: la de Bienvenida y la de Llerena.

Ampliar El Jueves Santo comenzó con la suspensión de la Sagrada Cena. Armando

El momento más emotivo fue, sin duda, el broche final. Ambas agrupaciones musicales interpretaron 'La saeta', con letra de Antonio Machado, un tema que normalmente se toca cuando el paso de la Sagrada Cena se adentra en la Plaza Mayor. Entonces, todos los hermanos de carga se abrazaron delante de los pasos y siguieron, muy emocionados, el ritmo de la música.

Más lluviosa estuvo la tarde, que registró además fuertes rachas de viento. La cofradía del Amor, que inicialmente se planteó salir con un itinerario recortado, optó finalmente por cancelar su desfile de las 19.30 horas. Y poco después, a las 20.00, lo hizo la de la Vera Cruz. Por último, la cofradía del Humilladero también optó por quedarse dentro del templo a las diez de la noche.

De este manera, el balance que la Semana Santa de Cáceres arroja hasta el momento es de ocho procesiones celebradas (la del Sábado de Pasión, las cuatro del Domingo de Ramos, las dos del Lunes Santo y la del Amparo) y ocho suspendidas (dos del Martes Santo, las dos del Miércoles Santo –Esperanza y Cristo Negro– y las cuatro de ayer).

La cofradía de Jesús Condenado y la del Nazareno tenían prevista su salida durante la Madrugada. La del Condenado comunicó con antelación su cambio de recorrido por el mal tiempo.